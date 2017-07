Seniorentreffen in der Amtsscheune

artikel-ansicht/dg/0/

Dass es viele Angebote für die Älteren im Dorf gibt, die gut angenommen werden, machte Wolfgang Rüdiger in seinem Bericht zur Arbeit im Seniorenkreis Treplin an die Abgeordneten deutlich. Der Seniorenkreis gehört zum Dorfentwicklungsverein.

Neun Veranstaltungen speziell für die älteren Dorfbewohner hat es in diesem Jahr bereits gegeben bzw. sind geplant. Zu den Treffs an der Kaffeetafel kämen im Durchschnitt 27 Senioren, berichtete Rüdiger. Er dankte den Gemeindevertretern dafür, dass die Senioren-Nachmittage seit dem Jahresbeginn in der "Amtsscheune" stattfinden können. "Wir fühlen uns hier sehr wohl", erklärte der Berichterstatter. Er lobte die guten Kontakte zur örtlichen Kita "Zwergendorf", verwies auf schöne Busreisen der Senioren sowie deren Kuchenback- und sonstige Hilfe für Feste.