Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag, 10.40 Uhr, wird in Frankfurt Katastrophenalarm ausgelöst, berichtet der Stadtbote am 19./20. Juli 1997. Der Pegel steigt auf 5,83 Meter, Wasser überspült ein 500 Meter langes Stück der Uferpromenade. Doch es kommt nicht so schlimm wie befürchtet. Der Wasserstand stabilisiert sich unter der Marke von sechs Metern. Evakuierungen schließt Bürgermeister Detlef-Heino Ewert bei der täglichen Pressekonferenz aus. "Grund zur Entwarnung gebe es jedoch vorerst nicht. Die angespannte Lage könne noch bis zu 14 Tage lang anhalten", heißt es. Deshalb sei die Einsatzbereitschaft der Katastrophenschützer weiterhin gefordert. Wegen des Hochwassers ist die Stadtbrücke seit dem Vortag gesperrt. Auch der Autobahnübergang soll ab 8 Uhr geschlossen werden, während der Zugverkehr nach Polen weiter rollt.

In Slubice halten die Deiche der Flut bislang stand. Gut die Hälfte der 17000 Einwohner hat die Stadt bereits verlassen.

Kritik gibt es an den Hochwasser-Touristen, die nach Frankfurt strömen - "teilweise seien Zufahrtswege für den Katastrophenschutz blockiert worden", schreibt der Stadtbote. Auf der Oderpromenade treten sich zudem "Journalisten auf der Jagd nach Nachrichten und Bildern gegenseitig auf die Füße". Frankfurt steht im Zentrum des Medieninteresses. Überall sind Kamerateams und Übertragungswagen zu sehen. Stadtsprecher Frank Weichelt steht allein am Freitag für 15 Radiointerviews und zwei Fernsehaufnahmen bereit.

Stadtboten-Autor Jörg Kotterba kann dem Andrang aber auch Gutes abgewinnen. In einer Glosse schreibt er: "Die Menschen in der Stadt zwängen, drücken, drängeln sich zwischen dem untergehenden Ziegenwerder, dem sich der braunen Brühe längst ergebenen Holzmarkt und der Promenade an der Stadtbrücke, als gäbe es für jeden Regentropfen einen Goldtaler. So voll, so lebendig, so stimmungsvoll war die City noch nie!"

In einer Serie blickt der Frankfurter Stadtbote täglich auf die lokalen Berichte zur Oderflut 1997 zurück. Mehr auf www.moz.de