Gesungene Streicheleinheiten

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) "Mehr üben!" stand einst an den Notenheften von Eva Maria Rebs. Die Leiterin des Awo-Treffs An der Stadtmauer in Bernau kann herzlich darüber lachen. Ihr musisches Talent aber stellt sie gern in den Dienst anderer - wie beim Sommer-Singen am Montagabend.