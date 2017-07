artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Sie sind von Armut betroffen, werden vernachlässigt oder haben Probleme in der Schule. Viele Kinder aus dem Haus "Bolle" in Marzahn kennen eher die Schattenseiten des Lebens. Doch heute Nachmittag bekommen sie Besuch von einem echten Prinzenpaar.

Der schmucklose Bau am Ende der Straße zwischen Plattenbauten und Discountern ist mit britischen Fahnen behangen. "Große Bolle-Zeugnisparty ab 13 Uhr" wirbt ein Schild am Eingang. Neben Kinderschminken, Grillwurst und Eistüte wird auf dem bunten Flyer auch der Besuch von Prinz William und Herzogin Kate beworben. Das königliche Paar will am letzten Schultag gegen 15 Uhr eintreffen. "Wir haben erst überlegt, wie wir das zelebrieren. Aber nun machen wir einfach das, was wir auch so gemacht hätten", sagt Markus Kütter, einer der zwei Geschäftsführer des Vereins Straßenkinder e.V.

Zeugnisse sind eben wichtig. "Selbst wenn die Noten bei einigen vielleicht nicht so gut werden, wollen wir das den Kindern vermitteln", erklärt der Sozialpädagoge. Denn nur durch Bildung können sie es schaffen, aus den prekären Verhältnissen auszubrechen, in denen viele hier am östlichen Stadtrand leben. 70 Prozent im Kiez kommen aus Hartz-IV-Familien. Neben der Armut gehören Vernachlässigung, Gewalt und sexueller Missbrauch zu den größten Problemen.

"Es ist schon krass zu sehen, wie früh sich manche Kinder aufgegeben haben", sagt Kütter. Die Jüngsten der rund 100 Besucher, die jeden Nachmittag Haus und Garten mit Leben erfüllen, sind fünf Jahre alt. Mit Geborgenheit, Erlebnispädagogik, Hausaufgabenhilfe und gezielter Förderung wollen die 26 festen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter ihr Selbstwertgefühl wieder aufbauen, ihnen Perspektiven aufzeigen.

Statt Mathe-Nachhilfe wird heute Englisch gepaukt. "Hello, Your Royal Highness, my name is ..." steht auf den Übungsblättern, die helfen sollen, mit den Royals ins Gespräch zu kommen. Während die Kids noch die letzten britischen Flaggen zurechtschnippeln, zeigt Praktikantin Stephanie Milius auf einem Laptop Bilder des jungen englischen Prinzen und seiner schönen Frau. Die 21-Jährige erzählt den Kids etwas über das Leben von Kate und William und dass ihre beiden kleinen Kinder George und Charlotte heißen. "Prinz William ist sehr intelligent", glaubt Dean nach dem zweistündigen Workshop zu wissen. Der Zehnjährige in dem FC-Bayern-T-Shirt will den Prinzen unbedingt im Fußball herausfordern. "Dann umdribbel ich ihn oder werde versuchen, ihn zu tunneln", freut sich der Junge.

Ein Match auf der Wiese zwischen Trampolin und Gemüsegarten ist bei dem rund einstündigen Besuch fest eingeplant, bestätigt auch Kütter. Ansonsten habe es keine großen Vorgaben von der britischen Botschaft für das besondere Treffen gegeben. Warum die Wahl der Royals bei ihrer ersten gemeinsamen Deutschlandreise auf die Marzahner Einrichtung fiel, darüber kann Leiter Eckhard Baumann nur spekulieren. "Das Herzogspaar engagiert sich für benachteiligte Kinder und hat mit dem jüngeren Bruder Harry gemeinsam eine Stiftung gegründet", erklärt der britische Botschafter in Berlin, Sebastian Wood. "Bei Auslandsreisen wollen sie sich erfolgreiche Projekte in diesem Bereich anschauen."

Baumann, der den Verein Straßenkinder vor 18 Jahren am Bahnhof Zoo gründete, fing schon Mitte der 90er-Jahre an, sich ehrenamtlich um Straßenkinder zu kümmern. 2010 erhielt er für seine Arbeit das Bundesverdienstkreuz. Seitdem fließen auch mehr Spenden. Von zwei weiteren Beratungsstellen an der Warschauer Straße und der Kopernikusstraße strömen Streetworker los und versuchen, Straßenkinder wieder ins Hilfesystem zurückzuholen. Alleine in Berlin wird ihre Zahl auf mehrere Hundert geschätzt. "Bei vielen dauert es sehr lange, das verlorene Vertrauen wieder aufzubauen", sagt Kütter. Da ist die 14-Jährige aus Essen, die im Lüftungsschacht am Ostbahnhof übernachtet, nachdem ihr Vater ihr den Kiefer gebrochen hat. Oder die 15-Jährige, die im Keller eines Abrisshauses fast von einem anderen Obdachlosen vergewaltigt wurde.

Im 2009 eröffneten Kinder- und Jugendhaus Bolle wollen die Pädagogen dafür sorgen, dass die Kinder gar nicht erst auf der Straße landen. Manchmal müssen die Betreuer sie nach Hause fahren, wenn nach der Ferienfreizeit einfach niemand kommt, um sie abzuholen. Auch zu Weihnachten gibt es eine große Feier. Dann kommt es schon mal vor, dass ein Kind zum ersten Mal im Leben ein Geschenk erhält. "Natürlich sind wir stolz, dass die Royals unser Haus ausgesucht haben", sagt Kütter. "Aber am meisten freut es mich für Kinder, die durch den besonderen Besuch Wertschätzung erfahren."