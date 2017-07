Festival ohne Genehmigung

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Acht Tage vor dem Start des Helene-Beach-Festivals hat das Gewerbeamt der Stadt Frankfurt (Oder) noch keine Ausnahmegenehmigung für das viertägige Event am Strand des Helenesees erteilt. In dieser Woche soll es ein Abstimmungsgespräch zwischen Amt und Veranstalter geben. Das Festival ist ausverkauft, bis zu 25000 Besucher werden erwartet. Die Lärmschutz-Vorgaben in der Oderstadt gelten als streng, gleichzeitig ist die Zahl der Veranstaltungen, die unter die Regelungen des Lärmschutzgesetzes fallen, rückläufig.