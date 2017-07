1000. Turmdiplom geht nach Rinteln

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Friedrich-Wilhelm Hoppe, besser als Fred Hoppe bekannt, ist der 1000. Absolvent des Turmdiploms der laufenden Saison. Andreas Hensel, Geschäftsführer der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, hat dem 79-Jährigen aus Rinteln im Weserbergland, der einen Zweitwohnsitz in Bad Freienwalde unterhält, jetzt in der Tourist-Information das Diplom und ein Präsent mit Moorkeksen und Moorbad überreicht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589926/

Fred Hoppe ist nach eigenen Angaben "ein Wiederholungstäter". Er hat das Turmdiplom bereits zum fünften oder sechsten Mal geschafft. Hoppe ist Mitglied der Rintelner Liedertafel und kam über die Freundschaft mit dem Handwerker-Männerchor nach Bad Freienwalde. Er liebt den Mischwald und die Topografie in der Gegend um Bad Freienwalde, die ihn an seine Heimat erinnern.

Allerdings wünscht sich Fred Hoppe mehr Gastronomie auf dem Turmwanderweg, vielleicht am Fuß des Aussichts- oder des Bismarckturms. Er erinnere sich immer wieder gern an Turmnächte in Bad Freienwalde, die zuletzt wegen mangelndem Interesse eingestellt worden waren. Positiv falle ihm auf, dass in den vergangenen Jahren mehr Bänke aufgestellt worden seien.

Eine Lieblingsaussicht hat der Turmwanderer nicht. "Vom Bismarckturm aus blickt man hinüber zur Insel Neuenhagen, vom Aussichtsturm aus hat man die beste Sicht auf die Stadt", sagte Fred Hoppe. Und auch der Blick vom Schanzenturm hinunter ins Tal sei durchaus reizvoll. Dass die Sicht vom Eulenturm aus nicht so viel bringt, sei in der geringen Höhe begründet. Aber die Mitarbeiter des Hauses der Naturpflege seien sehr nett. Dort bekomme man auch Schmalzstullen und etwas zu trinken. Fred Hoppe hat etwas in die Spendenbox gesteckt, denn der Eulenturm benötigt einen neuen Anstrich.

Dass sich in absehbarer Zeit die Zahl der Türme in Bad Freienwalde und damit die Attraktivität des Turmdiploms weiter erhöht, sei vorerst nicht zu erwarten, sagte Andreas Hensel. Der Turm am Bahnhof, der bereits vorgeschlagen wurde, sei dafür eher ungeeignet, weil er nur den Blick auf die Schienen zulässt. In dem Turm solle besser das Ziel weiter verfolgt werden, eine In-Door-Kletteranlage zu installieren. Andreas Hensel erwägt aber, das gerade erst errichtete Gipfelkreuz auf dem kurstädtischen Watzmann in den Turmwanderweg zu integrieren. "Vielleicht bekommt man dafür auch einen Stempel", sagte der Tourismus-Geschäftsführer.

Das Turmdiplom gibt es seit 2004, den Turmwanderweg seit 2005. Er verbindet auf zwölf Kilometern und 490 Höhenmetern vier Türme. Vergangenes Jahr stellte die Bad Freienwalde Tourismus GmbH von April bis Oktober 1547 Turmdiplome aus.