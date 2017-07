Kampf um das Direktmandat

artikel-ansicht/dg/0/

Jens Koeppen (CDU) aus Berkholz-Meyenburg holte es 2013 - neun Widersacher wollen es ihm vier Jahre später wegnehmen: Das begehrte Direktmandat im Wahlkreis 57 (Uckermark/Barnim I). Wichtigster Herausforderer ist der Bundestagskollege Stefan Zierke (SPD) aus Prenzlau, der vor vier Jahren über einen Listenplatz in den Bundestag gekommen ist. Sein Ziel: Diesmal die meisten Erststimmen holen und Koeppen überrunden. Beide Kontrahenten haben ein starkes Wahlteam im Hintergrund, einen hohen Bekanntheitsgrad, die Unterstützung ihrer Parteien und natürlich - deutlicher Vorteil gegenüber allen anderen Bewerbern - ein eigenes Bundestagsbüro mit entsprechendem Personal.

Doch da will noch einer aufsteigen in die große Politik. Andreas Büttner aus Templin kämpft für die Linken. Gerade ist er als Nachfolger für den überraschend ausgeschiedenen Ralf Kaiser nominiert worden. Der Polizist Büttner hat schon einige Wahlkämpfe hinter sich, war er doch einst Fraktionschef der Liberalen im Brandenburger Landtag. Sein Ziel: Ein ähnlicher Überraschungssieg wie einst der Einzug von Sabine Stüber (Die Linke) in den Bundestag. Das war 2009. Eine Legislaturperiode behielt die Linke das Mandat.

Weil Büttner der FDP jetzt nicht mehr zur Verfügung steht, greift die Partei nun auf ganz jungen Nachwuchs zurück. Die Studentin Laura Schieritz aus Cottbus will deutschlandweit in der Politik mitmischen. Sie muss sich aber zunächst in der Uckermark bekannt machen. Während der vorlesungsfreien Zeit besteht nun in der heißen Wahlkampfphase Gelegenheit dazu. Die Grünen schicken Thomas Dyhr ins Rennen. Der wohnt in Schönow bei Bernau und ist dort kein Unbekannter. Aus Biesenthal tritt Detlef Klix an. Er hat sich für die Freien Wähler (Bundesvereinigung) im Wahlkreis 57 aufstellen lassen.

Ebenso aus dem Barnim kommt Steffen John. Er rechnet mit einem starken Aufwand für die Alternative für Deutschland (AfD) und spart nicht mit Kritik an den etablierten Parteien. John hat seinen Wahlkampf längst begonnen. Erstmals bundesweit auf allen Wahlzetteln steht "Die Partei". Für den hiesigen Wahlkreis tritt Peter Paul Petzold an. Und die DKP hat Andreas Zieger aus Wildau benannt. Und dann sind da noch die Piraten mit dem Bernauer Lehrer Stefan Schulz-Günther. Doch da sieht Kreiswahlleiter Marcel Dziwis große Schwierigkeiten. Nach seinen Angaben reichen die notwendigen Unterstützerunterschriften nicht aus, um auf den Stimmzetteln zu erscheinen. Damit muss er Stefan Schulz-Günther vermutlich streichen.