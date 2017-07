Wettbewerb um schönste Urlaubsfotos

artikel-ansicht/dg/0/

Egal, ob es Sie in ferne Länder, an die Ostsee, in den Harz oder in den eigenen Garten zieht, ob Sie Ihren Urlaub auf Bildungsreise, am Strand oder auf Balkonien verbringen - es wäre wunderbar, wenn Sie uns an Ihren bezauberndsten Erlebnissen teilhaben lassen könnten.

Bitte schicken Sie eine Auswahl Ihrer beeindruckendsten Bilder per E-Mail an die Eberswalder Lokalredaktion der Märkischen Oderzeitung - im JPG-Format und mit einer Auflösung von 180 bis 300 dpi. Einsendeschluss ist der 4. September. Die tollsten Fotos werden veröffentlicht. Für die drei Bestplatzierten gibt es Gutscheine der Privatbäckerei Wiese, des Naturkostfachgeschäftes Globus und der Buchhandlung Mahler zu gewinnen.

eberswalde-red@moz.de, Stichwort Urlaubsfotos