Forscher-Geist und Olympiade-Fieber

Alt Zeschdorf/Golzow (MOZ)

Sechstklässler der Grundschule Golzow organisieren Olympische Spaßspiele

Eigentlich finden die nächsten Olympischen Spiele erst im Jahr 2020 statt. Dennoch wurde am Montag das Olympische Feuer über den Platz der Freiwilligen Feuerwehr in Golzow getragen. Hierbei handelte es sich um die Eröffnung der Spiel- und Spaßolympiade der Grundschule. Die "Glitzerameisen", "Taffe Giraffen" und "Lamaalarm" sind nur drei der zehn Teams, die mit ihren Fackeln über den Platz zogen, um später in den unterschiedlichsten Disziplinen gegeneinander anzutreten. Statt dem üblichen Handball, Weitwurf oder Sprint gab es die lustigsten Spiele und Aufgaben. Beim Kellnerlauf und beim Eisbecher-Turmbau ging es darum eine ruhige Hand zu bewahren, während beim Fußbankrennen die Kooperation gefragt war. Schnell sein mussten die Kinder besonders beim Wasserlauf mit kaputten Eimern, aber auch beim Bobbycar- und Schwimmflossenrennen. Dabei feuerten sich alle gegenseitig kräftig an. Auch vermeintliche Geheimtricks wie "Lauf rückwärts, dann stolperst du nicht über die Flossen!" wurden weitergegeben.

Die Ideen für die Spiele stammen allesamt aus den Köpfen der Sechsklässler. Sie veranstalteten das Fest für die jüngeren Schüler als Abschiedsgeschenk, da ihre Grundschulzeit nun zu Ende ist. Zwar bekamen sie bei der Organisation Hilfe von Lehrern, doch schafften sie in den vergangenen zwei Wochen selbst die Requisiten heran, stellten Wettkampftabellen auf und überlegten sich, wie man am besten die Regeln der einzelnen Disziplinen vermittelt. Während der Olympiade koordinierten sie die einzelnen Stationen und ein paar von ihnen sorgten mit Musik für Stimmung. Nach den hitzigen Wettkämpfen konnten sich alle mit einem Eis herunterkühlen. Als Letztes wurde das Gewinnerteam des Tages mit einer Überraschung gekürt.