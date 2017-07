Viele Fragen, wenig Antworten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589932/

Der MOZ-Beitrag vom Freitag zur finanziellen Situation in der Rüdersdorfer Kultur GmbH hat viel Staub aufgewirbelt. Nicht nur, weil die Zahlen vielen Rüdersdorfern neu waren, sondern auch, weil sie noch fast als Verschlusssache gehandelt wurden. Dabei stehen sie für jedermann zugänglich auf der Gemeindeseite im Internet.

Demzufolge herrschten am Montagabend großes Interesse und Gedränge im Sitzungssaal in Herzfelde. Fast 50 Rüdersdorfer waren gekommen, um zu erfahren, wie es mit Kulturhaus und Museumspark weitergehen wird. Sie wurden enttäuscht.

"Wann ist denn die Minussumme von 165 000 Euro bekannt geworden", erkundigte sich Peter Schünemann als Erster. Seiner Frage folgten fast eine Stunde lang viele weitere: Warum hat niemand geahnt, dass Geld verschwunden ist? Wie soll es nun weitergehen? Warum ist der ehemalige Geschäftsführer nicht hier? Warum ist der neue Geschäftsführer nicht anwesend? Wie rechtfertigen sich die getroffenen Entscheidungen hinsichtlich der Entlassungen? Ist geplant, ein unabhängiges Untersuchungsgremium einzusetzen? Werden die geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr dennoch stattfinden? Und wenn - mit welchen Leuten, wo doch das Fachpersonal entlassen wurde? Wessen Geld ist es, das jetzt die verschuldete GmbH retten soll?Hat die Kultur GmbH einen Steuerberater?

Bürgermeister André Schaller und Gemeindevertretervorsteher Ronny Neumann taten sich schwer damit, zu erklären, worum es an diesem Abend gehen sollte. "Ich bin als Gesellschaftervertreter gegenüber den Gemeindevertretern zum Rapport verpflichtet", erklärte Schaller. Er habe den Jahresabschlussbericht 2016 der Geschäftsführung der beiden zu der Zeit noch amtierenden Geschäftsführerinnen bekommen und sei in der Pflicht, ihn umgehend den Gemeindevertretern zur Kenntnis zu geben. Und das habe, so weit als möglich, im öffentlichen Teil der Sitzung zu geschehen, ergänzte er. Er habe sich eigens deshalb nochmals mit dem Landrat dazu abgestimmt.

Und mit mehrfachen Hinweisen auf mögliche Klagen und Verfahren, werde er sich in diesem Zusammenhang "hüten, Namen zu nennen oder Personalien zu besprechen", sagte Schaller. Ronny Neumann fügte hinzu, dass "die Gemeindevertretung eben nicht der Ort sei, Personaldebatten zu führen". Und auch, dass sich die Aufsichtsratmitglieder in den Reihen der Gemeindevertreter nicht zu Wort meldeten, habe seinen Grund. "Wir sind zur Verschwiegenheit verpflichtet", erklärte der Bürgermeister auf MOZ-Nachfrage. Allerdings sei es dann im nicht öffentlichen Teil "sehr kritisch zugegangen".

Die Kultur GmbH wurde 2008 als 100-prozentige Tochter der Gemeinde gegründet. Grund war damals, die beiden großen Einrichtungen - Museumspark und Kulturhaus - konzeptionell und wirtschaftlich solide führen zu können. Die Kommune bezuschusst die beiden Einrichtungen jährlich mit 400 000 Euro.

Nachdem der Zuschuss für dieses Jahr geflossen ist, weist der aktuelle Saldo immer noch ein Manko von 85 000 Euro aus. Und somit fehlt für dieses Jahr eine ganze Menge Kapital, rechnete Schaller vor. Kulturbetriebe seien selten gewinnträchtig und müssten immer subventioniert werden. Die Frage wäre nun, inwieweit das durch die Gemeinde möglich und gewollt sei.

Eine Antwort auf diese wohl wichtigste Frage gab es am Montagabend ebenfalls nicht. Aber, so lautete die Botschaft des Abends, "es geht nicht darum, den Museumspark oder das Kulturhaus in Frage zu stellen", sagte Schaller.