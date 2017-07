Wieder macht am Markt ein Laden dicht

artikel-ansicht/dg/0/

Wer in diesen Tagen das Geschäft von Veronika Ahrensdorf-Sperling betritt, trifft dort oft gleich mehrere Kunden gleichzeitig an. Die großen Plakate in den Schaufenstern, die um bis zu 50 Prozent reduzierte Preise verkünden, locken offenbar. Anfang des Monats begann die Inhaberin mit dem Räumungsverkauf. Denn zuvor war in ihrem Laden in dem Fachwerkhaus an der Nordostecke des Marktes zunehmend weniger los. "Das ging schon eine ganze Weile so. Der Umsatz ist einfach zu niedrig geworden", sagt Veronika-Ahrensdorf-Sperling.

"Früher war es besser", schiebt sie nach, und sie hat auch eine Vermutung zu den Gründen für die negative Entwicklung. Eine ganze Reihe zählt sie auf. "Das Internet, aber auch die Großmärkte entlang der Burgstraße wie Norma, Lidl und Kik, die ebenfalls Geschenkartikel im Sortiment haben." Hinzu kämen Shoppingsender im Fernsehen. Kurzzeitig habe sie überlegt, mit ihrem Geschäft an eine andere Stelle innerhalb der Stadt umzuziehen, diese Idee dann aber wieder verworfen.

Die Leerstand-Quote bei den Geschäftsräume am Storkower Marktplatz wird damit noch ein bisschen größer. Erst zu Jahresbeginn hatte zwei Häuser weiter das Restaurant Bohem13 aufgegeben; einen neuen Nutzer der Räume gibt es dort noch nicht.

Wie es für sie selber ab September weitergeht, weiß Veronika Ahrensdorf-Sperling noch nicht. "Aber es wird keine Selbstständigkeit mehr sein", sagt die 52-jährige Storkowerin. Was von ihrer Ware übrig bleibt, will sie erst einmal mit nach Hause nehmen.