Es bleibt beim kleinen Parkplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Erheblichen Mangel an Stellflächen hat der Sanierungsträger STEG schon 1996 für das Sanierungsgebiet "Stadtzentrum" ermittelt. Die Chance, den öffentlichen Parkplatz am Markt 2 zu erweitern, haben die Stadtverordneten indes mehrheitlich abgelehnt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589938/

Die Ausgangslage für das angedachte Bauprojekt Parkplatzerweiterung der öffentlichen Stellflächen Am Markt 2 (hinter der Kirche) war so gut wie bisher selten zuvor. Das hatte die Verwaltung detailliert auf knapp fünf Seiten der Beschlussvorlage in der Sachdarstellung klarzustellen gesucht.

Voraussetzung - der Bedarf an Stellplätzen ist gemäß Städtebauförderungsrichtlinie von 2015 ermittelt worden. Er lag der Stadt per 15. März vor. Von den festgestellten insgesamt 368 Stellplätzen wären 50 Prozent (184 Stellplätze) auf entsprechenden Parkierungsflächen förderfähig. Dieser Fördersatz gilt für Flächen außerhalb des Sanierungsgebietes, was für das vorgesehene Areal zutrifft.

Es bildet die Fortsetzung des 1999 errichteten öffentlichen Parkplatzes mit seinen 49 Pkw-Stellplätzen und würde es ermöglichen, dringend nötige weitere 20 bis 25 Stellplätze zu errichten. Denn nicht nur die gestiegene Bedeutung des Kurortzentrums, die Wiederaufnahme von Kinobetrieb, weitere gastronomische Einrichtungen, die gewachsene Auslastung der nahen Mutter-Kind-Klinik begründen den Bedarf, wird argumentiert. Auch die zum Parken teils genutzte Fläche am Eingang zum Schlosspark sei widerrechtlich und durch den Erhalt des historischen Stadtgrundrisses können Anlieger an Markt und Wallstraße ohnehin nicht alle Stellplätze auf ihren Grundstücken nachweisen.

Voraussetzung - die im Eigentum der Stadt und im Naturpark Märkische Schweiz liegende Fläche ist von den Auflagen und Anforderungen für das Landschaftsschutzgebiet befreit worden. Vom 12. Dezember 2016 datiert die schriftliche Zustimmung des Landesumweltamtes dazu, so dass das bisher kaum Mögliche möglich werden könnte.

Dass es sich dabei um ursprünglich intensiv bebautes Gartenland mit mehreren Gebäuden handelt, das nur noch durch Grundmauern, Bauschutt, Metallschrott, Schornstein usw. charakterisiert ist, habe letztlich zur Herauslösung beigetragen, heißt es.

Voraussetzung - eine avisierte 50-Prozent-Förderung ist mit sogenannten sanierungsbedingten Einnahmen möglich, wie sie die bei Abschluss der Stadtsanierung fälligen Ausgleichsbeiträge der Eigentümer für die erfolgte Aufwertung von Gebäuden/Grundstücken darstellen würden. Solche Mittel - errechnet wurden 89 000 Euro - müssten dazu von der Stadt freiwillig und frühzeitig in den noch nicht vollständig beendeten Sanierungsprozess wieder eingestellt werden. Dafür aber gibt es ein enges zeitliches Limit.

Trotz vorliegender Voraussetzungen hatten sich bei den Debatten im Vorfeld, in den Ausschüssen und zur jüngsten Bürgerinformationsveranstaltung deutlich gegenteilige Meinungen artikuliert. So wurde vor allem von SPD, Linke und Fraktionslosen dringender Bedarf angezweifelt, auf Verbesserung des Stadtrand-Parkens gedrungen und auf die Bedeutung kostenfreier Nutzung. Am Ende reichten vier Neinstimmen gegen drei Befürworter zur Ablehnung.