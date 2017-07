"Es ist einfach, Mitstreiter zu gewinnen"

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Zum nunmehr vierten Mal können Kinder aus Eisenhüttenstadt und dem Umland in den Sommerferien ein Ferien-Diplom ablegen. Janet Neiser sprach darüber mit Angela Naundorf vom Stadtteilbüro "offis".

Frau Naundorf, wann gibt es denn im Rahmen des Ferien-Diploms die ersten Angebote für Kinder?

Es geht direkt am 20. Juli los, mit einem Tag im Feuerwehr- und Technikmuseum. Unser letztes Angebot ist dann am 1. September.

War es schwer Unternehmen oder Einrichtungen zu finden, die Angebote für die Ferienkinder machen?

Ganz und gar nicht. Wir hatten ja als "offis" von Anfang Kontakt zu Akteuren in der Stadt. Ich finde es sogar verhältnismäßig einfach, Mitstreiter zu gewinnen. Wir waren schon im Altenheim, im Krankenhaus, im Rathaus und so weiter. Sicherlich, es ist Sommersaison und Urlaubszeit, aber das Angebot, Kinder mal an einem Tag hinter die Kulissen schauen zu lassen, da haben viele gleich gesagt: Ja, wir machen mit.

Wie viele Akteure machen denn mit?

Es gibt insgesamt 33 Veranstalter und die bieten knapp 50 Veranstaltungen in den Sommerferien an.

Sind das immer dieselben?

Es gibt einen harten Kern, es kommen aber auch immer wieder neue hinzu. In diesem Jahr macht beispielsweise auch die Volkshochschule mit. Bei deren Angebot geht es um Bienen. Die haben einen Imker organisiert. Ich finde, die Themen wechseln von Jahr zu Jahr. Es ist nie das Gleiche.

Es gibt ja Anmeldefristen für viele Veranstaltungen. Manche sind bereits vorbei. Was macht man, wenn ein Kind Interesse hat?

Einfach anrufen. Das ist immer das Wichtigste. Entweder man erfährt, dass es voll ist oder aber es gibt sogar noch freie Plätze.

Wo gibt es das Heft "Ferien-Diplom" mit allen Angeboten?

Wir haben einen Restbestand im "offis". Aber vorher wurden die Hefte bereits an alle Schulen geschickt, die für unsere Zielgruppe der Acht- bis Zwölfjährigen in Frage kommen.