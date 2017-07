Bäume schneiden für die Abi-Kasse

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Eigentlich wollte sie am Strand liegen. Dass sie am Dienstagvormittag Äste und Sträucher durch den Wald trägt, verdankt die 18-Jährige Sumaja Hamid ihrer Lehrerin. "Elf Leute wollten an den See, elf zum Arbeiten in den Wald, also habe ich entschieden", sagt Ute Müller. Die Klassenlehrerin der 12. Klasse des Oberstufenzentrums Palmnicken hat den Stadtforst als Einnahmequelle für den Abiball aufgetan; Förster Marcus Hoffmann kann Hilfe gut gebrauchen. "Wir bereiten die Waldfläche für die nächste Baumgeneration vor", sagt er und blickt auf das nach dem Einschlag liegengebliebene Holz. "Die Schüler räumen es zusammen und schneiden die Traubenkirschen ab", erklärt Hoffmann.