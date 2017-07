Mit Nonsens in die Ferien

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Mit einer Nonsens-Olympiade auf dem Pausenhof haben sich die Jungen und Mädchen der Briesener Grundschule am Dienstag vom Schulstress verabschiedet. Heute gibt es Zeugnisse und danach geht es für Schüler und Lehrer in die Sommerferien.

Mit Hut und Schleier - an einem Bein mit einem Seil gefesselt- so steigen Laura Marie Ackermann aus Georgental und Violet Sue Tromm aus Briesen über ein Hindernis und laufen Slalom. Die Neunjährigen absolvieren nach Zeit einen Hochzeits-Parcour und haben dabei sichtlich Spaß. Einige Meter weiter krabbeln Sophie Elise Christoph (7, aus Sieversdorf), Jeremy Kriehl (8, aus Briesen) und Jimmy Lange (12, aus Wilmersdorf) unter den kritischen Blicken von Luka Elgner und Leon Briegert, die diese Station betreuen, wie Spinnen über den Rasen. "Das ist ganz schön anstrengend, macht aber auch ein Riesengaudi", sagt Jimmy Lange etwas außer Puste. Viel Muskelkraft beweisen derweil Jason Wischmann (11) und Alexandros Kessler (9). Die beiden Briesener stemmen zwei Kilogramm schwere Hanteln.

Auf dem Schulhof der Briesener Grundschule tummeln sich am Dienstagmorgen bei der traditionellen Nonsens-Olympiade, die alle zwei Jahre zum Schuljahresabschluss von den jeweiligen Sechsklässlern vorbereitet wird, Jungen und Mädchen aller Klassen. Das schöne Wetter mit Sonnenschein und blauem Himmel hat sich pünktlich eingestellt. Socken-Weitwurf, Dosen-Werfen, Spinnen-Lauf und Hanteln-Stemmen sind nur einige der 15 Stationen, an denen die Kinder Sport, Spaß und Spiel erwarten. "Die Organisation im Vorfeld hat drei Unterrichtsstunden gedauert", erzählt Lehrerin Ute Wegener, die in diesem Jahr mit ihrer Klasse das bunte Treiben veranstaltet.

Sportliche Utensilien wie Seile, Hürden, Stangen und Tore haben die Sechsklässler schon am frühen Morgen aus der anliegenden Turnhalle geholt und auf dem Pausenhof aufgebaut. "Weitere Accessoires wie Hüte, Socken und Schleier sind Alltagsgegenstände, die fast jeder zu Hause hat", sagt die Klassenlehrerin. Für die Leistungen erhalten die Jungen und Mädchen Punkte. Die drei Besten der jeweiligen Klassenstufen erhalten zu ihren Zeugnissen noch Urkunden.