Lindenberg führend bei Wetterdaten

Lindenberg (MOZ) Am 15. Juli 1947 hat am Richard-Aßmann-Observatorium in Lindenberg (Oder-Spree) die routinemäßige operationelle Radiosondierung begonnen. Das ist inzwischen 70 Jahre her. Aus diesem Anlass fand am Dienstagvormittag ein Jubiläumsaufstieg statt. Bei dem Ereignis mit dabei: Franz Berger, Leiter des Observatoriums in Lindenberg, Ruud Dirksen, Leiter des internationalen Netzwerks GRUAN, Michael Buhrke, Beigeordneter im Landkreis Oder-Spree und weitere Mitarbeiter des Observatoriums.

Wurden anfangs noch zwei Radiosonden am Tag in die Atmosphäre entlassen, so gibt es seit 1960 täglich vier Aufstiege. Für die Aufstiege werden die Radiosonden an einem mit Helium gefüllten Wetterballon befestigt. So steigen sie bis auf eine Höhe von etwa 30 Kilometer auf. Die Radiosonde misst dabei Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck. Mit dem GPS-Empfänger in der Sonde lassen sich auch Windgeschwindigkeit und -richtung bestimmen. Mittels Funk werden die Daten in Echtzeit an die Bodenstation übertragen. "Das ist die längste Messreihe dieser Art weltweit", bekräftigt Ruud Dirksen die Bedeutsamkeit. Die Daten aus Lindenberg erfüllen zwei Zwecke. Zum einen dienen sie der Wetterprognose, zum anderen bilden sie die Grundlage für Klimaforschung.

Schon seit seiner Gründung 1905 hat das Observatorium in Lindenberg eine führende Rolle bei der Entwicklung von Messverfahren zur Erforschung der vertikalen Struktur der Atmosphäre gespielt. 1930 wurde hier ein Prototyp einer Radiosonde entwickelt und anschließend dazu beigetragen, die Messinstrumente weiterzuentwickeln und ihre Messgenauigkeit zu verbessern. Als unmittelbare Konsequenz daraus wird das internationale, wissenschaftliche Netzwerk GRUAN (GCOS Reference Upper-Air Network) von Lindenberg aus koordiniert.