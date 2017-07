Flugplatz mit neuer Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Stattlicher Anbau: Zwei Kraftfahrzeughallen schließen sich nördlich an das Empfangsterminal an. In einer wird künftig die neu angeschaffte Flugplatzfeuerwehr ihren Platz finden. © MOZ/Gerd Markert

Der Flugplatz Strausberg hat wieder eine Feuerwehr. Das Löschfahrzeug HLF 20 mit Wasser- und Schaumtank hat die Flugplatz Strausberg GmbH gebraucht von der Berliner Berufsfeuerwehr gekauft. "Das war nötig, weil bei Inbetriebnahme des Instrumentenanflugs eine Einsatzzeit von 180 Sekunden gewährleistet werden muss", sagt Geschäftsführer Andreas Gagel zur Begründung der Investition. Derzeit werden neben Tower und Terminal große Garagen für dieses und andere Fahrzeuge gebaut.

Die Feuerwehr ist eine der Auflagen aus dem Anhörungsverfahren zum Instrumentenanflug im April. Jetzt sind alle erfüllt. Einwendungen werden im laufenden Verfahren noch abgewogen. Mit einem endgültigen Beschluss rechnet der Geschäftsführer bis Ende des Jahres.

Weitere Bauvorhaben will der Flugplatz realisieren. So müssen als Nächstes Rollwege auf zehn Meter verbreitert werden. Eine neue Wetterstation soll ebenfalls gebaut werden. Andreas Gagel stellt klar, dass mit der Einführung des Instrumentenanflugs nicht automatisch die Lärmbelastung für die Umgebung des Flugplatzes steigt. Es gehe einfach darum, auch bei eingeschränkten Sichtbedingungen gerade Geschäftsreisefliegern die Landung in Strausberg zu ermöglichen. Noch können sie nach Schönefeld ausweichen, aber man müsse ja doch damit rechnen, dass der BER einmal fertig werde und Strausberg dringender gebraucht würde.

Der Plan zur Verlängerung der Start- und Landebahn in Strausberg liegt so lange auf Eis, wie nicht klar ist, wie sich der Bedarf entwickele, sagt Andreas Gagel. Derzeit wird im politischen Raum heftig darüber debattiert, den Flughafen Tegel doch nicht zu schließen. Für Gagel steht fest: "Wenn Tegel offen bleibt, werden wir die Bahn nicht verlängern."

Die Verlängerung der Bahn an beiden Enden hätte für die Wohngebiete südlich des Verkehrslandeplatzes den Vorteil, dass die Lärmbelastung sinke, so Gagel. Denn die Flugzeuge könnten auf dem vorgezogenen Beginn der Bahn früher Fahrt aufnehmen und abheben. Dass die Stadt direkt in der Verlängerung der Start- und Landebahn die neuen Wohngebiete Johanneshof und Am Wäldchen-Süd plant, sieht der Flugplatz-Geschäftsführer kritisch. Beschwerden von Bauherren über Fluglärm, nachdem sie ihre Häuser in Flugplatznähe gebaut haben, lösen keine Begeisterung aus. Zu Neubaugebieten in der Einflugschneise habe er in der Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange seine kritische Sichtweise ausgedrückt, sagt der Geschäftsführer.

Gebaut werden soll aber auch weiter in den für Gewerbeflächen vorgehaltenen Arealen auf dem Flugplatz. Zwei neue Hallen, jeweils mit einem modernen Bürotrakt, sollen in Zukunft wachsen. Es handelt sich um ein Baufeld am Zaun südlich der Flugplatzstraße F1, ganz schräg rechts gegenüber dem Restaurant Doppeldecker. Dafür muss 2018 die Erschließungsstraße gebaut werden. Einer der Bauherren ist Flugzeugentwickler Christoph Scheffel. Mit seiner seit drei Jahren in Wildau ansässigen Firma Apus Aeronautical Engineering will der Strausberger eine 1000-Quadratmeter-Halle mit einem zweigeschossigen Büroteil von jeweils 270 Quad-ratmetern errichten und 20 Arbeitsplätze schaffen. Der andere Investor ist die schon am Flugplatz ansässige Luftfahrtunternehmen und Flugschule Aerotours von Michael Hanke. Er plant im südlichen Anschluss an Apus Aeronautical eine zweigeteilte Halle mit einem Hangarteil und einem Wartungsteil von insgesamt 2800 Quadratmetern und einen zweigeschossigen Büroteil. Dabei soll auch Platz für einen neuen Airbus-320-Simulator entstehen, an dem Verkehrspiloten ausgebildet werden. Die Wartungshalle wird als Flugzeugwerft für Instandsetzungen ausgestattet, kündigt Robert Hanke an: "Es gibt in Strausberg bisher keine Möglichkeit, Flugzeuge instand zu setzen, die wird hier dringend gebraucht."

Beide luftfahrtnahe Unternehmen warten auf die Baugenehmigung und eine Reihe weiterer Zusagen, hoffen aber, bald loslegen zu können.