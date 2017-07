Bewegende Erinnerungen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589947/

Was bleibt in der Erinnerung von dem, was man als Vierjährige erlebt hat? Was bedeutet die Rückkehr an den Ort, in dem man über lange Zeit tausende Ängste ausgestanden hat? Für Bela Weber, die seit ihrer Adoption in den USA 1946 Ginger Lane heißt, ist die Rückkehr nach Worin ein sehr emotionales Erlebnis. Woran sie sich erinnert? Auf die Frage kommen ihr die Tränen. "Daran, dass wir Kartoffeln geerntet haben. Und vor allem daran, dass wir so einsam waren und immer Angst hatten", sagt sie.

Vieles habe sie später erst durch ihre älteren Geschwister erfahren. Durch den Ältesten, Alfons Weber, der im Oktober verstorben ist und durch Gudrun, die schon als Elfjährige den Kindern die von den Nazis verschleppte Mutter ersetzt hatte. Sie sei so froh, endlich den Kontakt mit der Familie von Arthur und Paula Schmidt zu haben, die damals gemeinsam mit dem Woriner Bürgermeister Rudi Fehrmann die aus Berlin stammenden Kinder einer jüdischen Familie in dem abgelegenen Gasthofgelände versteckt hatten.

"Wir haben jetzt auch Berlin besucht. Aber dort ist es sehr unpersönlich. Erst hier in Worin, mit Freunden wie Marlis und Herbert Schüler, hat mich dieses überwältigende Gefühl der Dankbarkeit übermannt." Hier spüre sie, willkommen zu sein an einem Ort, in dem einfache Menschen ihr Leben gerettet haben.

Die Holocaust-Gedenkstätte "Yad Vashem" will Paula und Arthur Schmidt als "Gerechte unter den Nationen" ehren. Für den feierlichen Akt, an dem vor allem der erst elfjährige Urenkel von Arthur Schmidt, der wie sein Vorfahre Arthur heißt, teilnehmen wird, gibt es noch keine Termin.

Am Woriner Treffen hatte der Urenkel des Retters nicht teilnehmen können, weil er im Ferienlager war. "Wir haben ihm aber davon erzählt. Er interessiert sich sehr dafür", erzählt sein Vater. Ihn hatte Alfons Weber noch in Hamburg ausfindig machen können, bevor er starb. "Für mich war das alles neu. Weder mein Opa noch mein Vater hatten mir davon erzählt, obwohl wir mal in Worin waren. Meine jüdischen Freunde in Köln haben mich mit ihrem Respekt und der großen Dankbarkeit meinem Opa gegenüber sehr überrascht. Ich bin allerdings nur der Nachkomme. Ich habe niemanden gerettet. Aber ich bin sehr froh, dass es hier Menschen wie meinen Opa gegeben hat." Arthur Schmidt, der nach 1958 nach Berlin gezogen war, sei sehr lebenslustig gewesen. Das Treffen im Woriner Schüler-Garten wäre wohl sehr nach seinem Geschmack gewesen.

Die Familie Lane hatte für Arthur Schmidt und seinen Sohn viel Material mitgebracht, das Alfons Weber zusammengetragen hat und das den Werdegang der Familien der in Chicago und Texas lebenden Geschwister dokumentiert. Ein Treffen dieser Art in Schülers Garten allerdings wird es nicht mehr geben. Denn das Paar zieht zu den Kindern in ein anderes Bundesland. Die Kontakte zu den Weber-Geschwistern jedoch werden bleiben.