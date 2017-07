Immer neue Lärmschutz-Auflagen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Szenerie könnte man als für Frankfurt fast typisch bezeichnen: Hunderte junge Leute warten am 21. Juni auf dem Campus auf den Beginn des Uni-Sommerfestes, doch eine halbe Stunde vor dem ersten Konzert liegt die Ausnahmegenehmigung für die Durchführung immer noch nicht vor. Ein einzelner Anwohner aus der Bachgasse hatte mit rechtlichen Schritten versucht, die abendlichen Konzerte zu verhindern. Wegen befürchteter Lärmbelästigung.

Ähnlich ist es zwei Wochen später, als am Helenesee die Studentenparty "Via-Beach" stattfinden soll. Jahrelang gab es keine Probleme. Doch diesmal versucht ein Anlieger, der in der Nähe eine Pension betreibt, die Party per einstweiliger Verfügung zu verhindern. Eine Party, zu der es in den Jahren zuvor nie Beschwerden gab. Er scheitert vor Gericht mit seinem Versuch.

Auch das Sommerfest am Helenesee, das ab dem 30. Juni hatte stattfinden sollen, ist nicht nur wegen des regnerischen Wetters abgesagt worden. Einen Tag vorher soll das städtische Gewerbeamt dem Veranstalter so umfangreiche Auflagen erteilt haben, dass die Helenesee-Betreiber zunächst auf die Durchführung des Festes verzichtet haben. Weil im Zusammenspiel von kühlem Wetter und kostspieligen Auflagen ein erheblicher finanzieller Verlust zu befürchten war.

In der nächsten Woche wird am Helenesee das Helene-Beach-Festival gefeiert. 25 000 junge Menschen aus ganz Deutschland und den Nachbarstaaten werden dazu erwartet - eine bessere Werbung kann es für den See und die Stadt kaum geben. Da die Konzerte länger gehen als bis 22 Uhr und auch etwas lauter sind, ist für das Festival eine Ausnahmegenehmigung des städtischen Gewerbeamtes nötig. Diese liegt immer noch nicht vor. In dieser Woche würden sich Gewerbeamt und Veranstalter noch mal für "Abstimmungsgespräche" zusammensetzen, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.

Dem Vernehmen nach liegen dem Gewerbeamt zwei Beschwerden vor - nicht etwa aus Markendorf oder von Campern, sondern von weit weg, aus Müllrose und Groß Lindow. Das städtische Gewerbeamt versucht offenbar nicht, im Interesse der Stadt und des Festivals einen Kompromiss zu finden, sondern erteilt dem Veranstalter immer neue Auflagen und verlangt immer neue Emissionsmessungen. Inzwischen mutet das Ganze schon wie ein Kleinkrieg, geführt aus den städtischen Gewerbeamtsstuben, an.

"Für uns geht es inzwischen um die Zukunft des Festivals", sagt Veranstalter Daniel Grabow. Und er betont, dass es in sechs Jahren Helene-Beach-Festival nur wenig Beschwerden gab. "Wenn es eine gab, haben wir reagiert", erklärt er. So seien nach den ersten Festivals die Bühnen gedreht und die Lautstärke etwas verringert worden. "Im vergangenen Jahr gab es zwei Anzeigen wegen Lärms, nur zwei!" Überhaupt bräuchte er rein rechtlich eine Ausnahmegenehmigung nur für den Freitag und den Sonnabend, wenn die großen Konzerte auf den Hauptbühnen stattfänden. "An den anderen Bühnen werden die entsprechenden Grenzwerte gar nicht erreicht", sagt er.

Dass in Frankfurt in Sachen Veranstaltungen etwas schief läuft, zeigt ein Blick in die Statistik. Die Zahl der Veranstaltungen, die unter die Regelungen des Lärmschutzgesetzes fallen, ging permanent zurück: von 55 im Jahr 2013 auf 28 im vergangenen Jahr. Wegen Auflagen des städtischen Gewerbeamtes mussten die Feierzeiten für das Oktoberfest auf dem Brunnenplatz verkürzt werden. Wegen Beschwerden von Anwohnern war die Zahl der genehmigten Veranstaltungen auf der Oderinsel Ziegenwerder so lange immer weiter verringert worden, bis gar nichts mehr stattfinden konnte. In Veranstalterkreisen wird das Gewerbeamt als "Verhinderungsamt" bezeichnet, das, statt alles dafür zu tun, die Stadt mit Veranstaltungen attraktiver werden zu lassen, vor allem nach Vorschriften sucht, die gegen eine Genehmigung sprechen. Öffentlich sagen möchte das freilich niemand.

Dass es auch anders gehen kann, zeigt das Beispiel Oderstrand. Politisch gewollt, durfte der im ersten Jahr täglich bis Mitternacht öffnen. Im vergangenen Jahr musste dann schon um 22 Uhr Ruhe herrschen - außer bei Übertragungen von der Fußball-EM.

Die Regelungen für den Oderstrand haben bei Gastronomen Hoffnungen geweckt. "Die Frage ist: Wenn das dort möglich ist, dürften dann vielleicht alle Gastronomen an der Oder ihre Biergärten länger öffnen? Das wäre ein gutes Zeichen", sagt Bernhard Sobanski, der die MOZ-Kneipennacht organisiert. "Es wäre schön, wenn in der Innenstadt mehr Flexibilität herrschen würde. Klare Regeln sind wichtig, aber ein Ende um 22 Uhr an warmen Sommerabenden halte ich dann doch für zeitig. Man könnte das witterungsabhängig regeln: Ist es abends warm, dürfen Biergärten länger öffnen." Abhängig gemacht werden könnte eine solche Regelung von einer bestimmten Temperatur zu einer bestimmten Zeit.

Dass das Helene-Beach-Festival auch 2017 stattfinden wird, daran zweifelt niemand. Auch nicht daran, dass das Gewerbeamt die Ausnahmegenehmigung dafür erteilen wird. Doch dieses Hinauszögern, dieses Erteilen immer neuer Auflagen durch das Amt, das belastet die Veranstalter und zerrt an deren Nerven.

FDP-Kreischef Wolfgang Mücke fordert inzwischen ein Machtwort des Oberbürgermeisters. "Das Gewerbeamt macht sich zum Totengräber von Unternehmerideen. Statt Veranstaltungen bestmöglich zu fördern, wird gegängelt, vorgeschrieben und sanktioniert", betont er. Es gehe nicht an, dass einzelne Personen in der Verwaltung quasi ungehindert Porzellan zerschlagen können, indem sie weltfremde Entscheidungen treffen. Aus Sicht der Liberalen ist ihr in der Stadtverordnetenversammlung präsentierter Ansatz, ab 2018 zu Beginn jedes Jahres im Rahmen einer ordnungsbehördlichen Verfügung Veranstaltungen im Stadtgebiet festzulegen, die von den Nachtruhezeiten 22 bis 6 Uhr ausgenommen werden, überfällig. "Hierdurch würden Kulturveranstaltungen auf ein solides rechtliches Fundament gestellt und Klagen von Anwohnern sowie unsinnigen Vorgaben der Verwaltung ein Riegel vorgeschoben," betont Mücke weiter.