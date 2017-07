Müllrose testet in Finkenheerd

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Zwei Tage nach dem Trainingsauftakt bestreitet Fußball-Landesklasse-Vertreter Müllroser SV sein erstes Testspiel. Gegner ist Kreisligist Turbine Finkenheerd. Gespielt wird am Mittwoch ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Finkenheerd. Neu beim Müllroser SV ist Oliver Seifert. Nach drei Spielzeiten beim 1. FC Frankfurt II kommt der 29-jährige Verteidiger wieder nach Müllrose zurück. In der vergangenen Saison spielte er sechsmal in der Kreisoberliga.