Dreimal in der Woche hartes Training

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Es sind noch zwei Monate Zeit, ehe die Handball-Männer des SSV Rot-Weiß Friedland ihr erstes Punktspiel der neuen Saison in der Verbandsliga Süd bestreiten. Doch mit der Vorbereitung haben die Friedländer bereits am Montagabend im Beeskower Sport- und Freizeitzentrum (SFZ) begonnen. Jeweils Montag und Donnerstag wird im Freien hart trainiert, Sonnabend Kraft in der Halle.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589954/

"In den ersten drei Wochen der Vorbereitung geht es vor allem um die Athletik, also Kraft und Ausdauer. Danach fangen wir mit dem Technisch-Taktischen an", erklärt Volker Musick, der die Rot-Weißen das vierte Jahr als Trainer betreut. Vom 25. bis 27.August soll es ein Trainingslager im SFZ geben. Ebenfalls sind Testspiele sowie wieder eine Fußball-Partie auf dem Großfeld gegen den Süd-Kreisligisten FC Groß Muckrow in Planung.

Zwei Abgänge hat der Tabellenzehnte der vorigen Saison mit Ronny Kohle (Karriere-Ende) und Robert Schlünz (Studium) zu verzeichnen. Dafür sind im Verbandsliga-Team bereits jetzt fünf Neue: Martin Müller, Jens Hallasch, Paul Alisch (alle aus der eigenen Zweiten), Alessandro Wöhler (eigene A-Jugend) und Paskal Korau (HSC Frankfurt). Und als neuer als Co-Trainer kommt Ronny Kohle dazu.

"Wir müssen uns jetzt erst einmal als Team wieder zusammenfinden und die Neuen in den zusammengebliebenen Stamm so schnell wie möglich integrieren", sagt Volker Musick. "Die erste Mannschaft wird nun gemeinsam mit der in der Kreisliga angesiedelten Zweiten trainieren." Das hatten schon den Effekt, dass beim Start der Vorbereitung 18 Spieler mit von der Partie waren. Beim SSV Rot-Weiß Friedland II, in den die komplette A-Jugend aufrückte und der nun 14Akteure im Kader hat, ist jetzt übrigens der ehemalige Spieler Roberto Konzer Trainer und Betreuer.

"Alle Spieler sind willig und ehrgeizig. Das war schon beim ersten Training zu sehen", freut sich Volker Musick. "Wir wollen in der neuen Spielzeit der Verbandsliga auf jeden Fall besser abscheiden als in der vergangenen Saison." Da hatten die Rot-Weißen erst im letzten Heimspiel mit dem 21:17-Heimsieg im Derby gegen den Tabellendritten HSG Schlaubetal-Odervorland den Klassenerhalt gesichert. "Solch eine Saison wollen wir alle nicht noch einmal erleben", sagt der SSV-Coach. "Dazu muss sich vor allem auch die Trainingsbeteiligung verbessern."

Zum Kader der ersten gehören derzeit 16 Spieler, wobei drei davon verletzungsbedingt anfangs wohl ausfallen. Den ersten Pflichtauftritt hat die Erste des SSV am 9.September beim Turnier der 1.Runde im Landespokal in Guben. Eine Woche später bestreiten die Rot-Weißen bei Chemie Guben den Punktspiel-Auftakt. Das erste Heimspiel in der Beeskower Halle steigt dann am 23. September, 18 Uhr, gegen Grün-Weiß Finsterwalde.