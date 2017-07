Wissensquiz, Baumstamm-Balancieren und Pantomime

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Lindow (MOZ) "Warum wird eigentlich gejagt?", "Welche Tiere dürfen nicht gejagt werden?", "Wie nennt man den Schwanz beim Hasen?" - diese und viele weitere Fragen mussten die Kinder der Groß Lindower Grundschule "Lindenbäumchen" am Dienstag im Wald beantworten. Die Schüler der Klassenstufen 1 bis 5 waren zur Wald-Rallye unweit ihrer Schule unterwegs, um die Geheimnisse des Waldes zu erforschen. Organisiert wurde der Projekttag, der traditionell immer einen Tag vor der Zeugnisausgabe stattfindet, vom Landesbetrieb Forst. Federführend seit Anfang an dabei ist Ingeborg Köckritz. "Wir veranstalten die Rallye bereits im neunten Jahr - und die Schüler sind immer mit großem Eifer bei der Sache", berichtet die Frankfurter Revierförsterin. Zur Groß Lindower Grundschule hat sie ein besonderes Verhältnis, schließlich besuchten einst ihre Kinder die Einrichtung.

Die elf Mitarbeiter des Landesbetriebs Forst hatten acht Stationen aufgebaut. Unter anderem mussten die Kinder anhand von Laub und Zweigen Bäume erkennen. Das Gedächtnis war hingegen bei einer Art Memory-Spiel gefragt. "Wieder mit dabei ist auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr, die den Kindern ihr Einsatzfahrzeug vorführt und ihnen beibringt, wie man einen Notruf richtig absetzt", berichtet Ingeborg Köckritz. An der Station "Picasso lebt" konnten die Grundschüler aufs Papier bringen, was ihnen zum Thema Wald einfällt. Die Zeichnungen werden heute, am letzten Schulalltag, in der Schule gezeigt.

Weitere Stationen der Wald-Rallye waren Pantomime, Baumstamm-Balancieren, Zapfen werfen und ein Wissensquiz. Und unter dem Motto "Wir gehen auf die Pirsch" konnte der Nachwuchs beweisen, das er auch im Zeitalter von Handy und Computer noch Ahnung von der Natur hat. "Wir sind erstaunt, wie gut die Kinder der Schule über den Wald Bescheid wissen. Da merkt man gleich, dass wir nicht in der Stadt sind. Außerdem ist bei einigen Kindern der Vater oder Großvater selbst Jäger und gibt sein Wissen weiter", berichtet Förster Horst Göthert. Eines der Kinder wusste sogar, wie der Schwanz beim Hasen genannt wird. Nicht etwa Stummel - wie es in manchen Märchen geschrieben steht - sondern Blume.