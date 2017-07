artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Als einziger Deutscher qualifizierte sich BMX-Racer Michael Peter in seiner Altersklasse für die Weltmeisterschaft. Diese wird in der kommenden Woche im US-Bundesstaat South Carolina ausgetragen. Der 48-Jährige aus Glienicke will dann zumindest die Vorrunde überstehen.

Im vergangenen Jahr hatte Michael Peter bei der WM in Kolumbien das Achtelfinale erreicht und war am Ende Fünfter geworden. "Mein Ziel ist es immer, über die Vorrunde hinauszukommen." Das soll nun auch in diesem Jahr gelingen. "Ich habe viel trainiert. Darum müsste es normalerweise klappen."

In der Altersklasse der 45- bis 50-Jährigen ist Michael Peter unter 97 Teilnehmern der einzige Deutsche, der die Qualifikation schaffte. Dazu muss sich ein Fahrer in der Bundesliga unter den ersten Acht platzieren oder bei drei Euroläufen ("Das ist vergleichbar mit der Champions League im Fußball") einmal die Vorrunde überstehen. Insgesamt reisen knapp 3500 BMX-Racer nach Rock Hill. In der größten Stadt im York County werden ungefähr 20 Deutsche an den Start gehen - und nahezu 700 Franzosen. "Daran ist der krasse Unterschied zu erkennen, den es auch in Europa in dieser Sportart gibt", bemerkt der Glienicker. Dieser hatte schon vor Jahren betont, dass es für einen Deutschen schwer sei, in die Weltspitze zu kommen. "Die anderen haben alle Wettkampfbahnen vor der Tür." Davon träumte auch Peter und kämpfte jahrelang für eine vergleichbare Anlage in seinem Heimatort. "Das war mir dann irgendwann zu kräfteraubend. Ich bin Sportler und kein Politiker." Nun bestehe für ihn dennoch Grund, sich bei der Gemeinde zu bedanken. Grund: Diese leistet für Peters WM-Mission aus der Sportförderung einen Zuschuss in Höhe von 700 Euro.

Sein Training absolviert der gebürtige Berliner - der als 15-Jähriger beim VfL Tegel erste Erfahrungen mit dem gerade in Mode kommenden BMX machte - im Mellowpark in der Wuhlheide. "Wir haben da eine sehr anspruchsvolle Strecke."

Daher sieht sich der mehrfache EM- und WM-Teilnehmer gut gerüstet. "Die Strecke kann man sich im Internet ansehen. Der Kurs ist von vielen Weltcuprennen bekannt, weil er regelmäßig Schauplatz ist."

Michael Peter und die anderen WM-Teilnehmer haben vor dem Rennen (das am Dienstag stattfinden wird) die Chance, ein paar Trainingsrunden zu drehen. "Diese Möglichkeit werde ich auf jeden Fall nutzen." Am Wettkampftag werde das Rennen dann wohl in zwölf Vorlaufgruppen mit jeweils acht Fahrern ausgetragen.

Begleitet wird Peter von seiner Familie. "Wir machen nach der WM zwei Wochen Urlaub. Das hatte sich sonst nicht ergeben."