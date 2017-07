«Game of Thrones»-Regisseur nimmt Sheeran in Schutz

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Nach dem viel kritisierten Gastauftritt Ed Sheerans («Castle On The Hill») zum Start der siebten «Game of Thrones»-Staffel verteidigt der Regisseur den Sänger. «Ich glaube, Ed hat einen schönen Auftritt gemacht - er ist ein reizender Schauspieler und eine reizende Person», sagte Jeremy Podeswa dem US-Magazin «Newsweek».