Nashorn-Grundschule verabschiedet Sechstklässler

artikel-ansicht/dg/0/

Vehlefanz (win) 53 bunte Luftballons stiegen am Dienstagnachmittag gen Himmel, kurz zuvor gehalten von ebenso vielen Sechsklässlern in Vehlefanz. Mit einem Sommerfest verabschiedete die Schule ihre Schüler nach der Zeugnisübergabe - und begrüßte die neuen Erstklässler. "Um die 50 werden neu eingeschult", so Schulleiterin Manuela Schulz.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589964/

Das Fest, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Förderverein, war eine Premiere. "Es ist der Abschluss des Schuljahres", so Manuela Schulz, "und eine Art symbolischer Staffelstabübergabe der Schüler." Doch die Feierlichkeiten hatten noch einen anderen Hintergrund. "Wir wollen das Gemeinschaftsgefühl stärken, als Schule dichter zusammenrücken", so die Rektorin. Als die Sechstklässler die Bühne verließen, wurde "Time to say goodbye" von Andrea Bocelli und Sarah Brightman gespielt. Melodramatisch? "Ja, aber das gehört halt dazu, es ist schließlich ein Abschied."

Während auf der Bühne unter anderem artistische Darbietungen von Schülern der Albert-Schweitzer-Oberschule Hennigsdorf und Cheerleader vom Schönwalder Sportverein die Besucher unterhielten, konnten junge Gäste einen kleinen Spieleparcours absolvieren. An elf Stationen wurden sie auf die Probe gestellt: Gewürze erriechen, Wasserspiele, Büchsen werfen, Bobbycar-Rennen, Badminton. Am Ende des Parcours gab es Lutscher oder ein Getränk vom Förderverein. "Die neuen Schüler sollen gleich einen positiven Eindruck von ihrer Schule haben", so Bettina Lewin, Vorstandsmitglied im Förderverein. "Die Idee ist auch, dass alle mehr zusammen wachsen", bestätigte sie den Hintergrundgedanken von Manuela Schulz.

Auch die Feuerwehrkameraden aus Eichstädt und Vehlefanz nutzten die Gelegenheit, Nachwuchs auf spaßige Art zu gewinnen. Sie zeigten ihre imposante Technik. "Nachwuchs ab zehn Jahren können wir immer gebrauchen", so Eichstädts Ortswehrführer Nico Hamel. "Wir müssen die Kinder abholen, bevor die Sportvereine es machen."