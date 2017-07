Rekordernte beim Spargel

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Wiesbaden (dpa) – Mehr Spargel, aber weniger Erdbeeren. Landwirte in Deutschland haben in diesem Jahr die Rekordmenge von rund 127 300 Tonnen Spargel gestochen, das ist eine Steigerung von etwa 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anhand einer vorläufigen Schätzungen mitteilte.