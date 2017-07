Traktor verliert 6000 Liter Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

Schönfließ (mo) Ein Traktorfahrer sorgte am Dienstagabend für eine Wasserschwemme in Schönfließ. Er war zu schnell in der Kurve der Dorfstraße unterwegs, woraufhin der Anhänger am Traktor ins Schlingern geriet und umkippte - mit 6 000 Liter Wasser. Die Ladung ergoss sich neben die Dorfstraße, der Asphalt blieb verschont, teilte Christian Raschke von der Polizeidirektion Nord mit. Der Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Anhänger keine Zulassung mehr hatte. Die war seit 2010 abgelaufen, so Raschke.