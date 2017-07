artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Da hat es häufiger geblitzt - bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A 113 hat die Berliner Polizei festgestellt, dass fast jedes zweite Auto zu schnell unterwegs war. Von Dienstag 22.00 Uhr bis Mittwoch 2.00 Uhr wurden an der Anschlussstelle Stubenrauchstraße von 1000 Fahrzeugen 430 geblitzt, wie die Polizei mitteilte. An der Stelle sind wegen Bauarbeiten 40 Stundenkilometer erlaubt. Der gröbste Raser war mehr als doppelt so schnell. Bei ihm wurden 97 Stundenkilometer gemessen. Ihm sowie 129 weiteren Fahrern droht nun laut Polizei ein Fahrverbot.