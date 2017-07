artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus . "Ich bin Claudia und stehe mitten im Leben mit meinen fast 40 Jahren", schreibt uns die heutige "Schöne Brandenburgerin", die aus dem Cottbuser Ortsteil Kahren kommt. Selbstbewusst ist sie außerdem: "Ich bin toll, so wie ich bin." Und: "Meine Lust aufs Leben kann ich gut in meinem Beruf als Hotelfachfrau und in meinen vielen Hobbys umsetzen. Auf Trab halten mich mein Mann und meine zwei Mäuse." Dass sie zur "Schönen Brandenburgerin" gewählt werden würde, war Claudias Arbeitskollegen bereits vor ihrer Bewerbung klar. Sie hatten also das richtige Gespür.