Ein ganzes Land redet über Abgas-Skandale, Fahrverbote, das Ende des Verbrenners und den Umstieg auf Elektroautos, und Daimler geht mit einem wuchtigen Pick-up an den Start.

Die neue X-Klasse ist ein Schwergewicht mit Ladefläche, hat überwiegend Diesel-Antrieb, und nach einem Elektromotor braucht der Kunde zumindest vorerst gar nicht zu fragen. Der Stuttgarter Autobauer stößt damit in ein für ihn neues Segment vor. Und der Heimatmarkt Deutschland spielt dabei allenfalls eine Nebenrolle.

Zwar kommt die am Dienstagabend in Kapstadt vorgestellte X-Klasse Ende des Jahres zuerst in Europa auf den Markt, dann aber recht bald auch in Südafrika und Australien, wo Daimler deutlich mehr Potenzial sieht als in der Heimat, wo Pick-ups ein Nischenmarkt sind. «Wir können nicht nur Fahrzeuge bauen, von denen wir die meisten - oder einen hohen Prozentsatz - in Deutschland verkaufen», sagt der Chef der Mercedes-Benz Vans, Volker Mornhinweg. «Deutschland ist heute noch kein Hauptmarkt.»

Wenn es nach Daimler geht, dann wiederholt sich bei den mittelgroßen Pick-ups, zu denen die X-Klasse zählt, der Erfolg der Sport Utility Vehicle - kurz: SUV - genannten sportlichen Geländewagen. Auch die haben es aus dem Gelände in die Stadt geschafft. Ursprünglich als Arbeitstier gedacht, könnten es dank höherwertiger Ausstattung genau so auch die Pick-ups zum Lifestyle-Auto bringen, glaubt Mornhinweg.

Willi Diez vom Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen ist allerdings skeptisch. «Ich glaube nicht, dass man den Pick-up zu einem Trend-Segment machen kann», sagt er. Er bleibe in erster Linie ein Nutzfahrzeug, mit dem wohl kaum jemand abends in die Oper fahre.

Von zuletzt 2,2 Millionen Fahrzeugen weltweit könnte der Markt der Mid-Size-Pick-ups bis 2026 auf rund 3,2 Millionen wachsen, erwartet Daimler - vor allem in Australien, aber auch in Argentinien oder Brasilien, wo der Wagen 2019 auf den Markt kommen soll. Nach Nordamerika, wo Ford, GM, Dodge oder auch japanische Hersteller aktiv sind, kommt die X-Klasse erst einmal nicht. Dort seien noch größere Pick-ups gefragt, die sich dann aber wieder anderswo kaum verkaufen ließen, argumentiert Mornhinweg.

Für Diez allerdings hat eine Pick-up-Strategie insgesamt nur Sinn, wenn zumindest langfristig auch der US-Markt in den Blick genommen wird. Mit der mittelgroßen X-Klasse teste Daimler möglicherweise die Resonanz, um dann doch noch größer einzusteigen, sagt er.

Ganze Märkte auszuschließen, könne sich generell kein Hersteller erlauben, betont Autoexperte Peter Fuß von der Unternehmensberatung Ernst & Young. «Die USA sind der klassische Pick-up-Markt», sagt er. Jeder Handwerker und jeder Farmer dort sei auf solch ein Auto angewiesen.

Die Hürde für den Eintritt ins Segment ist für Daimler insgesamt vergleichsweise niedrig. Einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag lassen sich die Stuttgarter den Neuen kosten. Weil er in einer Produktionsgemeinschaft mit Renault-Nissan entsteht, sind keine neuen Produktionsanlagen notwendig. Die X-Klasse wird in den Renault- und Nissan-Werken in Spanien und Argentinien gebaut.

Auf den jetzt angepeilten Märkten trifft Daimler auch auf Konkurrenz aus Deutschland. Der VW Amarok, ebenfalls ein Pick-up, läuft nach Angaben eines Sprechers von Volkswagen Nutzfahrzeuge inzwischen «sehr gut, er ist sehr beliebt». Im ersten Halbjahr seien 37 700 Fahrzeuge abgesetzt worden - 5,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch der massige Volkswagen mit der Pritsche wird in Europa, Südamerika, Australien und Südafrika angeboten. «Das sind unsere starken Märkte.»

Was die Konzentration auf Diesel-Motoren angeht, beruft sich Daimler auf die weltweite Nachfrage: Benziner seien möglich, aber momentan von den Kunden schlicht nicht gewünscht. Auch eine (teil-)elektrische Variante will man auf lange Sicht zumindest nicht ausschließen. Anders als beim US-Elektroauto-Pionier Tesla, der spätestens im April 2019 einen E-Pick-up enthüllen will, ist das aber erst einmal kein Thema. «Ich sehe das im Moment eher nicht», sagt Mornhinweg.