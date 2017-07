Zum Ferienbeginn: Berliner Badestellen in "ausgezeichneter Qualität"

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Pünktlich zum Beginn der Sommerferien hat das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) Entwarnung für die Badegewässer in der Hauptstadt gegeben. Alle 39 Badestellen an Seen und Flüssen wiesen keine messbaren Belastungen durch Krankheitserreger auf, wie Lageso-Sprecherin Silvia Kostner am Mittwoch sagte. Die Berliner Badegewässer hätten eine "ausgezeichnete Qualität".