Die 3.000 Euro sind schon ausgegeben

Rathenow (MOZ) Geldsegen für das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) Rathenow. Einen Scheck über 3.000 Euro gab es am Dienstag vom Deutschen Kinderhilfswerk. Die Sache hat nur einen Haken: Das Geld wurde bereits ausgegeben.

Fredericke Timme hält ihn fest, den Scheck über 3.000 Euro, den das Rathenower KiJuPa am Dienstagnachmittag im Beisein von Bürgermeister Ronald Seeger von Michael Kruse (re.) als Vertreter des Deutschen Kinderhilfswerks überreicht bekommen hat. © Euent

Michael Kruse, der Regionalkoordinator des Deutschen Kinderhilfswerks, war am Dienstagnachmittag das erste Mal in Rathenow. Das Geld, das er im Gepäck hatte, kommt aus dem Gemeinschaftsfonds "Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Demokratie und Wahlen" des Kinderhilfswerks und des Landes Brandenburg. Die Scheckübergabe fand erst jetzt statt, das Geld hat das KiJuPa aber schon lange ausgegeben. Denn es wurde für das Wahlspiel "Wähl mal lieber" benötigt, das vor einigen Wochen im Kulturzentrum stattfand. Schüler der 11. und 12. Klassen der Bürgel-Gesamtschule und des Jahn-Gymnasiums hatten dort die Möglichkeit, sich auf lockere Art und Weise mit Wahlen, Parteiprogrammen und Politikern vertraut zu machen und mit Regionalpolitikern von sechs Parteien, die ihnen wichtigen Themen brachten (BRAWO berichtete).

Demokratieförderung sei dem Kinderhilfswerk sehr wichtig, deshalb habe man auch gern unterstützt, erklärte Kruse. Die Resonanz auf das Spiel sei auch sehr positiv gewesen, wie der KiJuPa-Vorsitzende Max Vogt sagte. Er, der seit rund fünf Jahren im KiJuPa mitmischt, fand gar, dass es das schönste Projekt des KiJuPas bisher war. Den Schülern sei vermittelt worden, worum es bei einer Bundestagswahl geht - und das mit Spaß.

Zur Spendenübergabe war auch Bürgermeister Ronald Seeger gekommen. Er lobte die Arbeit des Kinder- und Jugendparlaments, das zu den ältesten im Land Brandenburg zählt. Seit 2003 mischen sich die Jugendlichen in der Stadt aktiv in das politische Geschehen ein.

Das Deutsche Kinderhilfswerk unterstützt ausschließlich Projekte, die direkt mit Beteiligung von Kindern ablaufen. Einfach gesagt, wenn Erwachsene einen neuen Spielplatz planen, kann das nicht gefördert werden, sind aber die Kinder direkt beteiligt an der Spielplatzplanung, ist das Projekt förderfähig.

Finanziert wird das Kinderhilfswerks, das es seit mehr als 45 Jahren gibt, ausschließlich über Spenden. Allein über die deutschlandweit aufgestellten Spendendose für Kleingeld kamen im vergangenen Jahr rund 1,2 Millionen Euro zusammen.