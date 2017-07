KiJuPa braucht neue Mitglieder

artikel-ansicht/dg/0/

Max Vogt, Vorsitzender des Kinder- und Jugendparlaments, ist seit rund fünf Jahren dabei. Bald wird er 27 und hat damit eigentlich die Altersgrenze für eine Mitgliedschaft erreicht. Doch es wurde eine Neuregelung getroffen. Wer schon länger dabei ist und sich für das KiJuPa engagiert, darf jetzt bis zum 30. Geburtstag mitmachen.

Anfangen sollte man allerdings schon viel früher. Das Mindestalter beträgt elf Jahre, doch haben die momentanen Mitglieder die Erfahrung gemacht, dass die meisten erst ein, zwei Jahre später ein politisches Interesse entwickeln. Bei allem Spaß, den die Mitgliedschaft im KiJuPa mit sich bringt, gibt es nämlich auch Pflichten. So sollte man zu den meist einmal monatlich stattfindenden Sitzungen anwesend sein.

Dort wird alles besprochen, was ansteht. Sei es die Vergabe von Geldern aus dem Jugendfördertopf, der dem KiJuPa jährlich von der Stadt zur Verfügung gestellt wird oder die nächsten Projekte, die geplant und umgesetzt werden wollen.

Das KiJuPa ist die politische Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen in der Stadt. In dieser Funktion sitzen Mitglieder auch in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung als sachkundige Einwohner. Hier achten sie darauf, dass die Belange der jungen Leute der Stadt gehört werden. Damit können sie auch tatsächlich was bewegen. Max Vogt nennt ein Beispiel: Die ehemalige Vorsitzende des KiJuPa, Teresa Kucharczyk, habe einmal im Finanzausschuss so überzeugend dargelegt, warum eine teurere Variante der Rollläden bei der Sanierung der Bürgelschule verwendet werden sollte, dass sie die eigentlich negativ eingestellten Ausschussmitglieder umstimmen konnte und diese sich für diese Art des Umbaus aussprachen.

Zur Zeit hat das KiJuPa nur noch vier ordentliche Mitglieder. Neben dem Vorsitzenden Max Vogt sind das die 16-jährige Frederike Timme, die 15-jährige Julia Braunschweig und Marcel Jaedecke, der 20 Jahre alt ist. Schon mal dabei und nun wieder beitrittswillig ist Denise Jäkel. Die 20-Jährige hatte eine Weile aus persönlichen Gründen ausgesetzt, will nun aber wieder mitmachen. Einzig die Aufnahmehürde muss sie noch nehmen. Wie jeder, der gern mitmachen möchte, muss sie an drei ordentlichen Sitzungen teilnehmen. Dort darf sie schon mitdiskutieren und ihre Meinung sagen, ein Stimmrecht hat sie aber noch nicht. Ist nach drei Sitzungen klar, dass man weiter mitmachen möchte, wird formlos über die Mitgliedschaft abgestimmt.

Nicht mehr im KiJuPa ist Teresa Kucharczyk. Die ehemalige Vorsitzende wurde auf der letzten ordentlichen Sitzung vor der Sommerpause verabschiedet. Sie geht für eine Weile ins Ausland.

Hier und in ähnlichen Situationen liegt auch das Problem des KiJuPa. Die engagierten jungen Leute werden älter, beenden die Schule und gehen dann oftmals weg, um eine Ausbildung oder ein Studium anzufangen. Deshalb ist es so wichtig, dass immer neue Interessierte zu den Etablierten dazu stoßen. Nur so kann und konnte das KiJuPa die vergangenen fast 15 Jahre existieren.

Verbindung zum Kinder- und Jugendparlament kann über Facebook geknüpft werden. Eine eigene Homepage haben sie nicht mehr, das habe sich nicht mehr gelohnt, erklärt Max Vogt. Zum einen könne man auch ohne Facebookmitgliedschaft die Seite sehen, und zum anderen hätten die Meisten eh Facebook, von daher pflege man jetzt so den Kontakt. Auf der Seite finden sich auch die neuesten Aktionen und Projekte wieder. Vielfach geklickt wurde dort das Video, das auf dem Wahlspiel "Wähl mal lieber" Ende Juni im Kulturzentrum entstanden ist.

Früher ist das KiJuPa in die Schulen gegangen und habe sich dort vorgestellt, um neue Mitglieder zu gewinnen. Momentan laufe das eher über die Projekte, die das KiJuPa durchführt oder unterstützt. So haben sich navh dem Wahlspiel gleich vier Interessierte gemeldet. Wie viele davon nach der Sommerpause wirklich auftauchen, ist allerdings ungewiss.

Wer Lust hat, mitzumachen, kann die Mitglieder direkt ansprechen, sich über Facebook mit den KiJuPas in Verbindung setzen (www.facebook.com/KiJuPaRN) oder eine E-Mail an kijupa-rathenow@gmx.de schreiben.