Rathenow (MOZ) Ein 80-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag beim Ladendiebstahl in der Brandenburger Straße in Rathenow erwischt. Er wollte dort Lebensmittel im Wert von 59,44 Euro mitgehen lassen. Die alarmierte Polizei nahm Anzeige auf. Nun ist der Rentner ein Fall für Kripo und Staatsanwaltschaft.