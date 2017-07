Menschenhandelsprozess in Thailand: General verurteilt

artikel-ansicht/dg/0/

Bangkok (dpa) Zwei Jahre nach der Entdeckung von Massengräbern im thailändischen Dschungel hat ein Gericht einen hochrangigen Militärangehörigen des Menschenhandels für schuldig befunden. Mit 103 Beschuldigten ist dies der bislang größte Menschenhandel-Prozess in dem südostasiatischen Land. Am Mittwoch begann das Gericht in der Hauptstadt Bangkok mit der Verlesung der Urteile.