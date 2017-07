Ferienbeginn: Oberhavels Seen sind sauber

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590054/

Nach dem Jahrhundertregen am 29. Juni hatte Amtsarzt Christian Schulze noch dazu geraten, die Badeseen mit höchster Vorsicht zu betreten. Er hatte nicht ausgeschlossen, dass die Seen durch verunreinigtes Regenwasser und Abwässer belastet wurden. Die bis dahin gültigen Messergebnisse der Badewasserqualität hatte Schulze für obsolet erklärt.

"Die neuesten mikrobiologischen Untersuchungen ergaben keinen Grund zu Beanstandungen", teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch unter Berufung auf die Badewasser-Kontrolleure mit, die vergangene Wochen Proben an fast 30 Badestellen in Oberhavel genommen hatten. Auch die Sichttiefen waren bis auf wenige Ausnahmen gut. Am besten ist sie im Stechlinsee mit 1,20 Meter. Die geringste Sichttiefe weist der Beetzer See mit 20 Zentimetern auf. Unter 50 Zentimeter bleiben auch der Bernsteinsee in Velten und der Große Wentowsee in Marienthal.

Bedenkliches Algenwachstum haben die Kontrolleure bislang nicht feststellen können. Bei hohen Temperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung kann sich das aber schnell ändern. "Deshalb sollte jeder Badegast selbst auf blau bis grün gefärbte Algenansammlungen achten", heißt es aus dem Landratsamt. "Bei dichten Anschwemmungen sollte auf das Baden verzichtet werden. Als Faustregel gilt, dass man im knietiefen Wasser seine Füße noch sehen können sollte." Die Liste aller kontrollierten Badestellen ist unter www.oberhavel.de abrufbar. An allen anderen ist weiterhin Vorsicht geboten.

Kontrolliert hat die Untere Wasserbehörde am Mittwoch ein weiteres Mal den nach dem Starkregen verunreinigten Veltener Stichkanal. Gefährliche Stoffe seien nicht festgestellt worden, sagte Sprecher Ronny Wappler. Bei den Schlieren, die wie ein Ölfilm aussehen, handele es sich um Kahmhaut, eine Ansammlung von Mikroorganismen aus dem Sud zersetzter Pflanzen.