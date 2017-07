20 Zivilisten bei Luftangriff im Jemen getötet

artikel-ansicht/dg/0/

Im Jemen sind bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition mindestens 20 Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern des Angriffs seien auch Frauen und Kinder, teilte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) am Mittwoch in Genf mit.

Es wird angenommen, dass die meisten Toten zu einer einzigen Flüchtlingsfamilie gehören, die in dem Ort Zuflucht gesucht hatte. Man sei angesichts der Informationen "geschockt und traurig", so die UN.

Der Angriff auf den Ort Mawsa in der umkämpften Provinz Tais im Südwesten des Landes erfolgte am Dienstag. Eine Quelle nahe der Regierungstruppen, die von Saudi-Arabien Militärkoalition unterstützt werden, berichtete der Deutschen Presse-Agentur, dass das Bündnis das Gebiet zwei Mal "aus Versehen" bombardiert habe. Die Allianz mehrerer arabischer Staaten kontrolliert den Luftraum des Jemens. Keine andere Konfliktpartei fliegt dort Angriffe.

In dem bitterarmen Land auf der arabischen Halbinsel kämpfen seit Jahren schiitische Huthi-Rebellen, die große Teile des Landes vor allem im Norden und die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, gegen die Truppen der sunnitischen Regierung. Diese wird seit mehr als zwei Jahren vom Nachbarland Saudi-Arabien unterstützt. Das Königshaus in Riad wirft den Rebellen vor, von seinem Erzfeind Iran unterstützt zu werden.

Es ist nicht das erste mal, dass das Militärbündnis Zivilisten trifft. Angriffe auf Hochzeits- und Trauerfeiern oder Märkte brachten der Ölmonarchie scharfe internationale Kritik ein. Auch die Infrastruktur des Landes wurde bei den Kämpfen empfindlich getroffen. Viele Menschen haben kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen oder Krankenhäusern. Dies hatte den Ausbruch der Cholera begünstigt, an der in den vergangenen Monaten mehr als 1700 Menschen gestorben waren.

Eine Lösung des Konflikts ist trotz internationaler Bemühungen - unter anderem auch von Deutschland - nicht in Sicht. Friedensverhandlungen sind in der Vergangenheit mehrfach gescheitert. Insgesamt starben in dem Konflikt seit 2015 weit mehr als 10 000 Menschen.