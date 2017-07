artikel-ansicht/dg/0/

Heidelberg (DPA) Einen Tag vor dem Besuch von Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) hat eine Fliegerbombe in Heidelberg für Aufregung gesorgt. Das 250 Kilogramm schwere Kriegsrelikt sei am Mittwochvormittag auf einer Baustelle in der Nähe des Hauptbahnhofes gefunden worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Deshalb hätten etwa 2000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Entschärfung war noch für Mittwochabend geplant. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst begannen um 14.00 Uhr mit der Evakuierung im Umkreis von 300 Metern. Betroffen war auch der Bahnverkehr. Mit Beginn der Entschärfung werden keine Züge mehr den Hauptbahnhof aus westlicher Richtung anfahren oder dorthin verlassen, sagte ein Sprecher der Stadt.