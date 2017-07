Mikrofon-Panne: Netanjahu zieht über EU her

artikel-ansicht/dg/0/

Tel Aviv (dpa) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach Medienberichten wegen einer Mikrofon-Panne bei massiver Kritik an der EU ertappt worden. Es sei "verrückt", wie die Europäische Union Israel behandele, sagte Netanjahu laut dem Nachrichtenportal "ynet" am Mittwoch bei seinem Besuch in Ungarn. "Die Europäische Union ist die einzige Vereinigung von Ländern weltweit, die ihre Beziehungen mit Israel (...) an politische Bedingungen knüpft", zitiert ihn die Zeitung "Haaretz". Netanjahu bezog sich mit seiner Kritik laut "ynet" auf technologische Kooperationen, die die EU von der Schaffung der Voraussetzungen für Friedensgesprächen zwischen Israel und den Palästinensern abhängig gemacht habe.