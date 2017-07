artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der britische Prinz William und Herzogin Kate haben in Berlin einen Abstecher nach Marzahn im Osten der Stadt gemacht. Dort sprachen die beiden mit Kindern aus sozial benachteiligten Familien. Sie tauschten sich auch mit Teresa Enke aus, der Witwe des Torhüters, der sich 2009 das Leben nahm. Mit der Robert-Enke-Stiftung macht sie auf Depressionskrankheiten aufmerksam. Weitere Stationen des ersten Tages in Deutschland für Kate und William sind noch das Schloss Bellevue und eine Gartenparty in der Residenz des Botschafters.