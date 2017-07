Papa kriegt die Krise

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Familie Kegler fährt in den Urlaub. Zu Hause hat Papa noch gesagt, dass sie nicht so früh losfahren müssen. Bis zur Küste sind es ja nur drei Stunden. Da können sie erst noch in Ruhe zu Hause frühstücken und wenn nichts dazwischen kommt, sind sie zum Mittagessen bereits am Urlaubsort. Ja, wenn nichts dazwischen kommt. Bisher verläuft die Fahrt auf der Landstraße ziemlich ruhig. Mama Elke sitzt vorn neben Papa im Auto, Vanessa und Dennis sitzen hinten, lesen oder schauen kurze Filme auf dem Computer.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590079/

Ehe der Urlaubsort erreicht ist, können vor dem Sprung ins kühle Nass so manche Überraschungen passieren.

Ehe der Urlaubsort erreicht ist, können vor dem Sprung ins kühle Nass so manche Überraschungen passieren. © Eckhard Handke

"Elke, pass bitte mal auf, wann die Abfahrt zu unserem Ort kommt. Es kann nicht mehr weit sein", bittet Papa.

"Du musst aber auch schauen, ich muss mal auf der Karte nachsehen, ob wir überhaupt noch auf der richtigen Strecke sind", sagt Mama. "Fahr nicht so schnell, sonst flitzen wir noch an der Abfahrt vorbei."

Kaum hat Mama dies gesagt, ist Papa auch schon an der Abfahrt vorbei. Nur... keiner hat es bemerkt.

Hungrig und kein Ziel in Sicht

Sie fahren und fahren. Langsam tauchen Ortsnamen auf den Schildern auf, die ihnen völlig fremd vorkommen. Papa wendet, an eine nur dreistündige Fahrzeit ist nun nicht mehr zu denken. Papa wird ungeduldig, unruhig und das Hungergefühl in seinem Magen meldet sich auch noch.

Auf der Rücksitzbank macht sich Langeweile breit. Vanessa und Dennis haben alle Filme mindestens zweimal gesehen und zum Lesen haben sie auch keine Lust mehr. Sie fangen an, sich zu kabbeln und zu knuffen. Papa wird am Lenkrad immer nervöser. Da hat Mama einen Vorschlag für ein Spiel.

"Guckt doch nach den Autokennzeichen und ratet, aus welcher Stadt die Fahrzeuge kommen. Oder zählt die unterschiedlichen Hersteller der Autos und wettet vorher, von welcher Marke die meisten Fahrzeuge entgegenkommen."

Ein Spiel mit Folgen

Vanessa und Dennis maulen. "Also einen Vorschlag hätte ich noch", sagt Mama. "Aber das ist gar nicht so einfach, da müsst ihr euren Grips ganz doll anstrengen."

"Na, da bin ich aber gespannt", meint Vanessa und Dennis schaut gelangweilt aus dem Fenster.

"Also, ihr nehmt ein Wort und der andere nennt dann eine Abwandlung, in der entweder das Wort genauso vorkommt oder ein Hauptwort, das mit dem genannten Wort etwas zu tun hat. Oder einfach nur ein Wort, das so ähnlich klingt."

"Das versteht ja keiner", wirft Dennis ein, "kannst du uns bitte ein Beispiel nennen?"

"Aber gern. Nehmen wir das Wort "Haus'. Daraus könnt ihr die Wörter "Hauswart', "Haustür', "Hausdach' oder "Behausung' machen. Oder das Wort "sprechen'. Daraus kann man "Sprechstunde', "aussprechen'."

"Und auch "Absprechen' und "Versprechen' machen", fällt ihr Vanessa ins Wort. Sie hat ebenso wie Dennis begriffen, worum es geht.

Als erster darf Vanessa einen Begriff nennen. Sie wählt das Wort "laufen'.

"Ist ja einfach", sprudelt Dennis gleich heraus. "da passt ja "kaufen', "raufen' und "Haufen'.

"Und es passt auch noch "saufen'", ergänzt Vanessa.

Jetzt darf Dennis ein Wort nennen. Er nimmt den Begriff "halten'.

Vanessa überlegt einen Augenblick und schon hat sie zwei passende Wörter parat, und zwar "behalten' und "verhalten'.

Dennis hat auch überlegt und ruft ganz stolz "anhalten'.

"Richtig!", bestätigt Vanessa. "Anhalten!"

Papa, hat sich so auf das Fahren konzentriert, dass er gar nicht mitbekommen hat, was die Kinder auf der Rückbank des Wagens spielen. Er hat nur "Anhalten" gehört und schimpft nun.

Papa kriegt die Krise

"Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt", legt er los, "vorhin habe ich euch gefragt, ob ihr auf die Toilette müsst oder ihr eine Pause machen wollt und keiner hat was gesagt. Und jetzt blökt ihr hier "Anhalten!'"

Papa fährt an einem Rastplatz rechts ran, bringt den Wagen zum Stehen, springt heraus und reißt die hintere Tür des Fahrzeugs auf.

"Raus mit euch", brüllt er regelrecht. "Raus, alle beide!"

Vanessa und Dennis wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Sie haben nur gespielt und Papa flippt aus, nur weil er sich vorher verfahren hat und es immer später wird. Aber dafür können sie doch nichts.

"Na, nun ist's aber gut", jetzt wird auch Mama laut, "die Kinder können doch für deinen Fahrfehler am wenigsten. Du hast schlechte Laune und wir müssen darunter leiden. Beruhige dich, ehe wir weiterfahren, sonst gibt es noch ein Unglück. So fahren wir jedenfalls nicht weiter."

Papa entschuldigt sich bei allen und nach einem Brötchen und einem Becher Kaffee ist er wieder in Ferienlaune und bittet alle zurück auf die Plätze. "Als kleines Trostpflaster für meinen "Ausraster'", verspricht er, "lade ich euch morgen ins Kino ein. Und jetzt möchte ich gerne bei eurem Wortspiel mitmachen, dann kann so etwas wie eben nicht noch einmal vorkommen. Wer ist dran? Wer darf jetzt einen Begriff nennen? Also mir ist schon einer eingefallen. Wollt ihr ihn hören?"

"Na klar, lass ihn raus", fordert Dennis seinen Papa auf.

"'Donnern' ist mir eingefallen", sagt Papa. Dabei strahlt sein Gesicht voller Freude, dass er so schnell auf einen Begriff gekommen ist.

"'Donner', "Donnerwetter'", ergänzt Mama sofort, "aber vom Donnerwetter hatten wir jetzt genug. Nenne doch bitte lieber ein anderes Wort."

Die vier im Auto spielen das Spiel mit großer Begeisterung, die Zeit bis zur Ankunft am Ferienort vergeht wie im Flug.