Angriff mit Flaschenhals - Verdächtiger gefasst

Berlin (dpa) Rund zwei Monate nach einer Attacke mit dem scharfkantigen Hals einer Bierflasche hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 30-jährige Mann soll am 24. Mai am S-Bahnhof Adlershof auf einen jungen Mann eingestochen und ihn schwer am Hals verletzt haben. Ermittlungen der Mordkommission führten nun zu dem Verdächtigen. Einen Haftbefehl gibt es bereits, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Richter müsse ihn aber noch verkünden.