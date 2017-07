Englisch-Kenntnisse auf spielerische Weise verbessern

artikel-ansicht/dg/0/

"What do you do with a Christmas cracker?": Solch knifflige Fragen beantworteten die Teilnehmer der Jahrgänge 5 und 6 im Englisch-Wettbewerb "The Big Challenge". Mehr als 635.000 Schüler aus ganz Europa stellten sich jeweils 45 Fragen zu Grammatik, Landeskunde, Leseverstehen und Phonetik. Allein in Deutschland stellten über 270.000 Teilnehmer ihr Wissen und Können unter Beweis. Aus Brandenburgischen Landen gingen ebenfalls 279 Schulen mit 19.867 Kindern ins Rennen. Die Robinson Grundschule nimmt seit Mai 2010 an diesem jährlich stattfindenden Sprachwettbewerb teil. Neben einem "Diplom First Class Honours" und zahlreichen Sachpreisen wie Bluetooth-Lautsprecher, einen Bildband, ein T-Shirt gab es den begehrten Länderpokal.

"Nicht nur die ersten fünf Gewinner können sehr stolz auf ihre Leistungen sein", sagt die Konrektorin der Grundschule Anke Skroch während der Feierlichkeit für alle 57 Teilnehmer aus insgesamt vier Klassen (zwei 5., zwei 6. Klasse.). Sie begleitete die Kinder während Wettbewerbszeit. "Es sind nicht nur die "Überflieger', die hier sehr gute Leistungen erzielen", sagt die Pädagogin. Viel wertvoller für die Kinder sei, dass die Schülerinnen und Schüler spielerisch ihre Englischkenntnisse aufbessern, unterstreicht Anke Skroch am Rande. Die Platzierungen im Einzelnen: Justin Globert (1.Platz Klasse 5), Eileen Lange (2. Platz Kl. 5), Tyra Petzold (3. Platz Kl. 5 - sie fehlte bei der Auszeichnung), Henri Stach (1. Platz Kl. 6), Lotta Schmidt (2. Platz Kl. 6) und Johanna Radel (3. Platz Kl. 6).