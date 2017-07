Von Hope bis Lammert

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Es war ein absoluter Besucherrekord: Etwa 13500 Gäste wollten Anfang Juni die 15. Neuhardenberg-Nacht miterleben. Traditionell bei freiem Eintritt, gab es für sie im illuminierten Schlosspark Performances, Musik und Feuerwerk. "Diese Sub-Marke unseres Programmes war damals die erste Referenz der Stiftung an die Region - und was man sich nicht erträumen konnte, ist aufgegangen", sagt die Generalbevollmächtigte der Stiftung Schloss Neuhardenberg, Heike Kramer. "Das Ufo ist gelandet!"

Die bunte Mischung des Publikums, die vielen Familien, die diese Veranstaltung Jahr für Jahr anzieht - auch das sei eben Neuhardenberg. "Wir machen hier Kultur auf relativ hohem Niveau, wollen den Einstieg aber bewusst niederschwellig gestalten", betont die 52-Jährige. Etwas, dass sich auch im Programm für die zweite Hälfte dieses Jubiläumsjahres widerspiegelt, das dieser Tage herausgekommen ist.

Viele der Künstler, die es aufführt, sind dem Veranstaltungsort seit Anfangstagen verbunden. "Wir haben in diesem Jahr besonders betont, wer uns begleitet hat", sagt Heike Kramer. Und es kämen immer Neue dazu. "Für viele von ihnen ist Neuhardenberg mit seiner Abgeschiedenheit, dem Park und dem Schloss ein Kleinod. Künstler wie der Cellist Jan Vogler, der hier seinen Meisterschüler-Workshop veranstaltet, tragen seine Idee hinaus in die Welt. Und wenn jemand wie die Schauspielerin Claudia Michelsen im Interview mit einem großen Magazin sagt, das hier sei einer ihrer Lieblingsorte, freut uns das natürlich. Auch der Musiker Till Brönner, der im vergangenen Jahr bei uns war, fand es so toll, dass er unbedingt wiederkommen möchte." Ein Vertrauensbonus, der nicht zuletzt dazu führt, dass 300, 400Zuschauer in der brandenburgischen Provinz mitunter einen Abend hautnah mit Künstlern erleben können, die anderswo problemlos Stadien füllen.

Wichtig ist es Heike Kramer dabei, verstärkt Marken im Programm zu schaffen, "verlässliche Angebote, auf die man setzen kann". "Kino trifft Kulinarik" sei so eine Reihe und "Tatort Neuhardenberg", wo unter anderem "Tatort"-Kommissare mit Lesungen zu Gast sind. "Unsere Lesungen sind dabei ja generell nicht ,einfach nur so' - sondern künstlerisch aufbereitet", sagt die Stiftungschefin. Erwartet werden im zweiten Halbjahr dazu Schauspieler wie Manfred Zapatka, Ulrich Noethen, Richy Müller, Ulrich Matthes, Margarita Broich und Wolfram Koch. Matthias Brandt wird zudem mit dem Musiker Jens Thomas sein Erzähldebüt "Raumpatrouille" vorstellen, während Bundestagspräsident Norbert Lammert selbst ausgewählte Texte unter anderem von Brecht, Schiller, Kermani und Enzensberger zum Besten gibt. "Er hat gesagt, er komme auch, wenn er nicht mehr im Amt sei", berichtet Heike Kramer. "Das ist toll!"

Worauf sie selbst sich am meisten freut? "Das sind ja irgendwie alles meine Kinder. Aber auf wen ich mich besonders freue, ist Daniel Hope, der im November mit seinem Vivaldi-Projekt zu Gast sein wird." Auch das Gespräch zwischen der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und dem einstigen polnischen Botschafter in Deutschland, Janusz Reiter, im Oktober sei mit Sicherheit spannend. "Wir wollen hier ja nicht die 101. politische Debatte wie in Berlin, aber durchaus auch den Finger in die Wunde legen und zum Beispiel sehen: Was machen unsere Nachbarn?" Nicht zuletzt preist Heike Kramer das Puppentheater Waidspeicher an, das aus ihrer Heimatstadt Erfurt anreist und "Die sieben Raben" im Gepäck hat. "Die Angebote für Kinder", betont sie, "wollen wir unbedingt ausbauen."

Nach zwei Jahren im Amt fühlt die Kulturmanagerin sich in Neuhardenberg angekommen. "Als ich hier anfing", sagt sie, "habe ich ein toll bestelltes Feld vorgefunden. Darauf wollte ich aufbauen, eigene Akzente setzen. Einen Spielplan entstehen zu lassen, ist immer mit einer gewissen Anspannung verbunden. Aber es ist schön zu sehen, wie sich dann alles zusammenfügt. Meine Hoffnung ist, dass es uns gelingt, das mit den Finanzen der Stiftung auch weiter so zu realisieren."

Letzter Termin vor der Sommerpause: Jan Vogler, Doppelkonzert, 29.7., 17 Uhr, Schinkel-Kirche, Neuhardenberg, Kartentel. 033476 600750; Programm unter www.schlossneuhardenberg.de