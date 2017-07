Rektorin verteidigt Bier auf Schulfest

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Kritik üben ist in den sozialen Netzwerken unkompliziert. So zeigte sich ein Kremmener in einer Facebook-Gruppe enttäuscht über den Fakt, dass auf dem Schulfest der Goethe-Grundschule Kremmen am Dienstag ein Bierwagen stand. Er finde es traurig, dass ein Schulfest offenbar nicht ohne Alkohol auskomme.