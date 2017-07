Kaczynskis Partei wirft Polen um Jahrzehnte zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit den großen Veränderungen von 1989/90 sind die Verdienste, die die polnische Solidarnosc-Bewegung und auch die Liberalen in Ungarn für die Wiedererlangung von politischer Freiheit und Demokratie im Osten Europas hatten, immer wieder gewürdigt wurden. Und zwar sehr zu Recht, denn ohne sie - und den friedfertigen Gorbatschow in Moskau - wären die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas nicht möglich gewesen.

Um so tragischer ist es, dass sich ausgerechnet die heutigen Regierungen in Warschau und Budapest zu Sorgenkindern in punkto Demokratie entwickelt haben. Es stimmt ja - und niemand in Europa stellt das in Zweifel - dass die von Jaroslaw Kaczynski geführte Partei "Recht und Gerechtigkeit" bei den jüngsten Parlamentswahlen die absolute Mehrheit erreicht hat. Und dass einer der Hauptgründe dafür war, dass sich die Vorgängerregierung um die sozialen Belange der Bevölkerung herzlich wenig gekümmert hatte. Deshalb kommen auch die Einführung des für polnische Verhältnisse recht üppigen Kindergelds und die bevorstehende Senkung des Renteneintrittsalters bei vielen Polen so gut an, dass die PiS-Partei auch in den aktuellen Umfragen vorne liegt.

Doch selbst die absolute Mehrheit im Parlament bedeutet in einer Demokratie nicht, dass man sich alles erlauben darf, so wie das Kaczynski und Co. gerade vorexerzieren. Da wurde bereits das Verfassungsgericht an die politische Kette gelegt, wurden kritische Journalisten aus öffentlichen Medien entfernt und nun sollen auch noch die Gerichte unter Kuratel der "führenden Partei" gestellt werden. All diejenigen Polen, die stolz auf die Freiheit sind, die sich ihr Land 1989 erobert hat, kritisieren deshalb zu Recht, dass Bevormundung und Kontrolle wieder Ausmaße anzunehmen drohen wie zu kommunistischen Zeiten.

Viele in Polen selbst, aber auch im Ausland glauben noch daran, dass es Kaczynski und seiner Partei um irgendwelche höheren, vermeintlich traditionellen christlichen Werte ginge. Doch das ist falsch. Dem kleinen, aber politisch kreuzgefährlichen Mann an der Spitze unseres Nachbarlandes geht es einzig und allein darum, die absolute Macht zu erobern. Christliche Motive sind dabei nur eine Ablenkung, denn im Christentum heißt es schließlich auch: Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst. Kaczynski aber fühlt sich als Übervater, wenn er so weiter machen kann, wie bisher, ist es bis zur Diktatur nicht mehr weit.