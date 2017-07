Sprachkurs mit Herz

artikel-ansicht/dg/0/

Das Gesamtprojekt unter der Leitung von Birgit Wagner, das die DAA in Zusammenarbeit mit dem Integrationsdienst der Hoffnungsthaler Stiftungen gestartet hatte, erstreckte sich über einen Zeitraum von elf Monaten. Integrationskursleiterin war Elena Spangenberg. Das Ziel bestand darin, den jungen Flüchtlingen Grundkenntnisse in der deutschen Sprache zu vermitteln und sie zu einem anerkannten Abschluss zu führen, der ihnen weitere Bildungsperspektiven eröffnet.

So wie für Kais Al Mohammad. Der ist 17 Jahre alt und kommt wie 14 der insgesamt 15 Kursabsolventen aus Syrien. Deutsch zu lernen fiel ihm nicht schwer. Die arabische Grammatik sei der deutschen ein wenig verwandt, so Kais. Zudem habe er zuvor bereits Englisch und Französisch gesprochen. Der Erfolg habe für ihn drei Buchstaben: "Tun." "Ich möchte dem Wunsch meiner Mutter entsprechen und Medizin studieren", sagt der junge Mann selbstbewusst. Das Abitur wird er zunächst in Wandlitz ablegen. Redegewandt ist Kais aber bereits jetzt. Ein paar abschließende Worte des Dankes vor versammelter Runde fallen ihm nicht schwer und er weiß mit charmantem Lächeln zu überzeugen.

Das Team um Birgit Wagner, Integrationskursleiterin Elena Spangenberg und Christiane Goldschmidt habe sich beinahe mütterlich um die Belange der Gruppe gekümmert, meint er gerührt.

Kiana Abzan ist Christin. Die 18-Jährige ist mit ihren Eltern aus dem Iran geflohen, weil der christliche Glaube dort verboten ist. Seit knapp anderthalb Jahren ist sie nun hier und fühlt sich wohl. "Bei Frau Elena war alles leicht", sagt die junge Frau und lacht. Sie habe nur tolle Erinnerungen an die Zeit des Unterrichts. Nun möchte sie ihre Sprachkenntnisse weiter vertiefen, um das Abitur ablegen zu können. Ein Studium auf dem Gebiet der Informationstechnik soll folgen. In Deutschland habe sie nur tolle Leute kennengelernt, berichtet Kiana. Die demokratische Gesellschaft gefalle ihr gut, aber auch die Natur hierzulande sei sehr angenehm, so die Iranerin, die auf jeden Fall in Deutschland bleiben möchte. Und auch Projektchefin Birgit Wagner und ihre Kollegin Elena Spangenberg haben überwiegend gute Erfahrungen mit den Jugendlichen gemacht. Man sei auf junge Menschen mit vielen Ideen, Wünschen und Träumen gestoßen, so Birgit Wagner, die auch die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter lobte. "Bleibt interessiert an eurer Umgebung und beteiligt euch am deutschen Leben", gab Elena Spangenberg den Absolventen mit auf den Weg.

Die von den meisten abgelegte B1-Prüfung umfasst Sprachkenntnisse, die es ermöglichen, sich auf einfache und zusammenhängende Weise im Alltag, auf Reisen und im eigenen Interessensgebiet zu verständigen. Die Teilnehmer können über Erlebnisse berichten, Ziele beschreiben und Ansichten begründen und im Allgemeinen die wichtigsten grammatischen Strukturen anwenden. Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Die DAA ist ein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zugelassener Träger für derartige Bildungsmaßnahmen.