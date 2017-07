Feuerwehr rettet Waschbären aus Container

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Nicht alltäglicher Einsatz der Feuerwehr Bernau: Einsatzkräfte befreiten am Mittwoch an der Schwanebecker Chaussee drei junge Waschbären aus einem Müllcontainer. Eine Anwohnerin hatte die verängstigten Tiere gegen 11 Uhr entdeckt. Ihre Versuche, die drei Waschbären zu bergen, scheiterten zunächst. Die Bernauerin informierte daraufhin die Feuerwehr. "Wir haben dann den Container vorsichtig auf die Seite gelegt", sagte der stellvertretende Stadtwehrführer Robert Berger. Der gewünschte Erfolg stellte sich jedoch nicht ein, sodass mit einer Schaufel ein wenig nachgeholfen werden musste. "Die Mutter der Jungtiere wartete derweil bereits nervös im nahen Strauchwerk", erzählte Berger. Nach der Rettungsaktion habe sie ihre Jungen in Empfang genommen und sei verschwunden. "Möglicherweise waren die Waschbären bei der Nahrungssuche in den Container geklettert", vermutet der Feuerwehrmann.