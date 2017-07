Fortuna Düsseldorf verpflichtet Schweden Kujovic

artikel-ansicht/dg/0/

Der in Bijelo Polje im ehemaligen Jugoslawien geborene Fußballer spielte fünfmal für die schwedische Nationalmannschaft. Kujovic hatte bei einer Reihe von Clubs in Schweden, in der Türkei und in Belgien unter Vertrag gestanden. Er ist nach Rouwen Hennings (bisher FC Burnley) und Havard Nielsen (SC Freiburg) der dritte Angreifer, den die Rot-Weißen innerhalb von zwei Wochen unter Vertrag nahmen.