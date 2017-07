Biologie-Abiprüfung mit Nachgeschmack

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Der Widerspruch des Panketaler Schülers Eduard Nitschke und seiner Eltern zum Ablauf der schriftlichen Biologie-Abiturprüfung zieht weitere Kreise. Eine Lehrerin hatte am Barnim-Gymnasium die Prüfungszeit unzulässig verkürzt und Schüler genötigt, bereits 30 Minuten vor Ablauf der Prüfung zum Ende zu kommen und Wörter zu zählen. So standen den Abiturienten nicht wie vorgeschrieben 270 Minuten zur Verfügung. Wörter dürfen außerdem nach dieser Prüfungszeit gezählt werden. Die Familie des 18-jährigen Einser-Abiturienten wandte sich an Schulleitung und Staatliches Schulamt und erreichte über die Rechtsstelle der Behörde in Frankfurt/Oder, dass die Prüfung hätte nachgeschrieben werden können. Genutzt hat das keiner der Schüler, doch die Probleme mit der Biologie-Lehrerin ziehen weitere Kreise.